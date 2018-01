MotoGP | Marc Marquez | “Potrei pensare di lasciare la Honda solo sapendo che potrei

MotoGP - Marquez - ma davvero? Ancora salvataggi miracolosi per Marc : il VIDEO-MONTAGGIO è esilarante : Marc Marquez e i salvataggi miracolosi anche durante gli allenamenti in motocross Marc Marquez è stato protagonista indiscusso della stagione 2017 di MotoGp. Lo spagnolo ha conquistato il suo sesto ...

MotoGP – Le indicazioni di Petrucci : il futuro - Valentino Rossi e Marc Marquez : La stagione di MotoGp è andata in archivio, un protagonista è stato Danilo Petrucci, interessanti indicazioni: “è stato un anno straordinario, con i podi e le tante prime file, anche se mi è mancato il risultato pesante come la vittoria e la pole – ha ammesso Petrucci in un’intervista a ‘Marca’ -. L’obiettivo del team ovviamente non era vincere, ma restare costantemente fra i migliori 5-6 in ogni gara. ...

MotoGP – Il pronostico di Marc Marquez : le preoccupazioni dello spagnolo per la prossima stagione : Il campionato di MotoGp è da poco terminato, i piloti pensano già alla prossima stagione, si preannuncia grande spettacolo. Marc Marquez si è laureato campione del mondo ed adesso ha importanti obiettivi anche per il futuro: “non mi fido dei problemi della Yamaha – ha detto MM93 da Madrid, dove ha presenziato a un evento di uno sponsor insieme a Joan Mir e Franco Morbidelli come riporta Sky Sport-. E’ molto presto per fare ...

MotoGP - Marc Marquez : “Il 2018 ci vedrà duellare con Yamaha e Ducati. Dovizioso mi ha dato una lezione di vita. Il sogno? Rimanere in Honda e sfidare mio fratello in MotoGP” : Il quattro volte campione del mondo della MotoGP, Marc Marquez, si è concesso ad una lunga intervista con il quotidiano spagnolo Marca. Il catalano ha toccato diversi punti ed argomenti, dal rapporto con suo fratello Alex, ai rivali in MotoGP, fino al suo futuro nella classe regina. Andiamo a conoscere gli aspetti più importanti di questa chiacchierata. Per Marquez, dopo quattro titoli in MotoGP, e sei in assoluto, le motivazioni sono sempre le ...

MotoGP - chi interromperà il regno di Marc Marquez? Lo spagnolo sembra sempre più forte ed inattaccabile… : Definire questo periodo “motociclistico”, nella classe regina, “Era Marquez” non è certo un peccato. Che altro nome trovare rispetto ad una sequenza temporale nella quale un pilota riesce a conquistare quattro titoli iridati nei suoi cinque anni di militanza nella massima cilindrata? Un’annata valsa il poker di successi, il sesto iride della sua folgorante carriera (tenendo conto anche dei Mondiali in Moto3 e Moto2) ...

MotoGP - Marc Marquez tende la mano a Valentino Rossi : “Con lui rapporti normali. Io rispetto sempre i miei rivali” : Il campione del mondo di MotoGP Marc Marquez in un’intervista riportata da Gazzetta.tv chiarisce il rapporto con Valentino Rossi dopo gli screzi di due stagioni fa con il pilota di Tavullia coinciso con il famoso contatto nel GP della Malesia 2015. A detta del 6 volte iridato i rapporti sono molto più distensivi. “Già a metà della scorsa stagione con Valentino i rapporti sono normali. La situazione è molto più tranquilla e questo è ...

MotoGP – Marc Marquez svela il rapporto con Valentino Rossi : “ecco cosa vi dico” : Il campionato di MotoGp è finito con il trionfo di Marc Marquez, lo spagnolo ha avuto la meglio di Andrea Dovizioso. Il pilota della Honda pensa già alla pRossima stagione ma si sofferma anche sul passato ed al rapporto con il rivale Valentino Rossi come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’: “già da metà della scorsa stagione le cose con Valentino sono più normali, la situazione è più tranquilla e questo è un bene per la MotoGp. ...

Capirossi : 'Marc - Vale e Dovi : che show questa MotoGP' : 'Un pilota rimane pilota per tutta la vita. Anche quando si smette. Magari i riflessi non sono più quelli di un tempo, le reazioni del fisico sono diverse, ma quando sali su una moto, ti torna subito ...

MotoGP - Test Jerez 2017 : comanda la Ducati! Andrea Dovizioso sfreccia in MotoGP - Marco Melandri è il più veloce in Superbike : Seconda giornata di Test ‘misti’ tra MotoGP e Superbike sul circuito di Jerez. Al termine del mercoledì spagnolo, ci sono italiani, piloti e moto, al comando in entrambe la categorie. Nella classe regina del Motomondiale il più veloce è stato Andrea Dovizioso con il tempo di 1’37″663, mentre tra le le derivate di serie il miglior tempo è stato fatto segnare da Marco Melandri in 1’39″663. Per le due Ducati ...

MotoGP - Test Valencia 2017 : Marc Marquez vola nell’ultima giornata. Pedrosa e Zarco gli immediati inseguitori - Valentino Rossi chiude settimo - Dovizioso 15° : Si concludono nel segno di Marc Marquez i Test di Valencia 2017 della classe MotoGP. Il campione del mondo in carica ha letteralmente voltato sul tracciato spagnolo stampando il tempo sensazionale di 1’30″033 facendo capire ancora una volta che è lui il più forte. L’iberico ha impressionato non soltanto per la prestazione pura ma anche per la costanza del proprio incedere in pista. Senza dubbio, Marc può sorridere non soltanto ...

I numeri (e i grafici) che raccontano perché Marc Márquez è un alieno del MotoGP : Il 2015 invece è stato il suo anno più negativo: terzo posto finale dietro alla coppia Yamaha Lorenzo-Rossi a 88 punti dal campione del mondo spagnolo. Solo 242 i punti raccolti, frutto di 5 vittorie ...

MotoGP - Mondiale 2017 : Marc Marquez cala uno strepitoso poker iridato in una stagione quasi perfetta : Siamo nel bel mezzo della “Era Marquez”. C’è poco da girarci attorno quando un pilota vince quattro titoli iridati in MotoGP nei suoi primi cinque anni in categoria. Un poker quanto mai scintillante e meritato per il portacolori della Honda che ha concluso una stagione quasi perfetta, nella quale ha combattuto contro il miglior Andrea Dovizioso di sempre, avversario serio, tosto e leale, che è andato ad impreziosire il 2017 del ...

