Mona Lisa smile in tv | una storia tutta al femminile con Julia Roberts | Kirsten Dunst e

Svelato il trailer di The Crown 2 : Elisabetta II tra gli scandali di Filippo e la Monarchia in bilico : A quasi un mese dal suo rilascio, Netflix ha Svelato il trailer di The Crown 2. Negli episodi della seconda stagione vedremo il regno di Elisabetta II in piena espansione, non senza qualche ostacolo: tra i tumulti del popolo, la pressione dei mass media e gli scandali di suo marito Filippo, la sovrana dovrà prendere una decisione ultima per tornare a far brillare la corona. Mentre il mondo attraversa una fase di grandi cambiamenti, una ...