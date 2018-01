Molestie | dive Usa del cinema | ' Sul red carpet dei Globes vestite in nero per protesta'

Scandalo a “Vice” - rivelati diversi casi di Molestie a donne : Lo Scandalo delle molestie sessuali travolge anche Vice, il colosso-simbolo dei nuovi media molto popolare tra i millennial. Un’indagine condotta dal New York Times rivela quattro patteggiamenti conclusi dal gruppo per risolvere accuse di molestie o diffamazione contro dipendenti di Vice, incluso l’attuale presidente. Tra questi ci sarebbe quello ...

CBS News e PBS hanno licenziato il giornalista Charlie Rose - dopo diverse accuse di Molestie sessuali : I network americani CBS News e PBS hanno licenziato Charlie Rose, popolare giornalista e personaggio televisivo, dopo che il Washington Post aveva pubblicato un articolo in cui otto donne lo avevano accusato di molestie sessuali di vario tipo. Le donne sono tutte ex The post CBS News e PBS hanno licenziato il giornalista Charlie Rose, dopo diverse accuse di molestie sessuali appeared first on Il Post.

Claudio Bisio ora difende Brizzi : Molestie diverse dalle avance : Anche Claudio Bisio dice la sua sulle accuse di Molestie sessuali ai danni di Fausto Brizzi, il regista romano finito nel vortice delle polemiche per le dichiarazioni rilasciate da alcune modelle e attrici (molte delle quali a volto coperto), le quali sostengono di essere state vittima di abusi e moltestie."Sono molto vicino a Fausto Brizzi, alla moglie Claudia Zanella - ha detto Bisio ieri in una intervista al Corriere -Intanto penso ...

Le accuse per Molestie a George H.W. Bush sono diventate parecchie : Otto donne hanno raccontato che l'ex presidente americano ha toccato loro il sedere: la prima testimonianza risale al 1992 The post Le accuse per molestie a George H.W. Bush sono diventate parecchie appeared first on Il Post.

Molestie - Christopher Lambert : "Casi inammissibili - ma non deve diventare una caccia alle streghe" : L'attore francese 60enne Christopher Lambert ospite di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, durante l'intervista spende qualche parola in merito al tema delle Molestie nel mondo del cinema e dello spettacolo e quindi, del caso Weinstein: Non è il mio ruolo quello di giudice, ma se queste cose sono vere sono terribili. Lascio che la giustizia faccia il suo corso. Se non lo farà bene sarà triste. E sulla valanga di denunce che stanno ...