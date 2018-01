Missione militare italiana in Africa contro jihadisti e trafficanti

Italia verso la Missione militare in Niger : ecco quali sono gli obiettivi Video : Un gruppo di ricognizione è gia' stato inviato in Africa ed è pronto a tornare in Italia, dove è gia' pronto il decreto che a partire da Gennaio dara' il via ad una missione militare in Niger. Un intervento per il quale l'Unione Europea sborsera' cinquanta milioni di dollari, ma che sara' finanziato anche dagli Usa e dalle cinque nazioni coinvolte: Mali, Burkina Faso, Mauritania, Ciad e appunto il Niger. Anche Arabia Saudita ed Emirati Arabi si ...

Missione militare italiana in Niger. Domani il via libera per 470 soldati : L’arrivo di nuovi barconi, in questo scorcio finale di 2017, non stupisce più di tanto il ministero dell’Interno. Se la rotta libica nella seconda metà dell’anno è stata drasticamente ridimensionata, non si è però mai chiusa del tutto. Basta scorrere i numeri degli arrivi: 11.461 a luglio, 3.920 ad agosto, 6.282 a settembre, 5.984 a ottobre, 5.641 ...

Migranti - Missione militare italiana in Niger : team di ricognizione già a Niamey : Un team di ricognizione è in questi giorni a Niamey per studiare le necessità della nuova missione militare italiana in Niger, che partirà col nuovo anno, dopo il via libera delle Camere. L'obiettivo, ...