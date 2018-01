: Mirabelli ed il suo messaggio al Milan: il suo 2017 e gli auspici per il 2018 - CalcioWeb : Mirabelli ed il suo messaggio al Milan: il suo 2017 e gli auspici per il 2018 - wulfgar78 : @FMCROfficial Si, ovvio. Ma mirabelli renderà conto al suo capo come io al mio. Pensiamo a tifare noi - Milanesimo7 : RT @OnlyCarmine: Non sono vedova né cavaliere, però l’anno scorso a Gennaio il condor ha portato Deulofeu a 0 che nel suo piccolo ha fatto… - EaArlotta : RT @OnlyCarmine: Non sono vedova né cavaliere, però l’anno scorso a Gennaio il condor ha portato Deulofeu a 0 che nel suo piccolo ha fatto… - OnlyCarmine : Non sono vedova né cavaliere, però l’anno scorso a Gennaio il condor ha portato Deulofeu a 0 che nel suo piccolo ha… -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 1 gennaio 2018) “È stato unpieno di lavoro, di passione e di emozioni. Da oggi lavoreremo ancora di più, e con più forza. Buona tutti, che sia l’anno del! Happy New Year to all the Red and Black fans!!!” Attraverso il proprio account Twitter, Massimiliano, ha voluto augurare un buon anno ai tifosi del. Il ds rossonero ha sottolineato l’enorme mole di lavoro fatta nel, anche se al momento i frutti di tale sforzo tardano ad arrivare. “Lavoreremo ancora di più”, promette, i tifosi sperano davvero che ilappena arrivato possa essere l’anno della svolta per il club. L'articoloed il suoal: il suoe gliper ilsembra essere il primo su CalcioWeb.