Milano | minacce gli ebrei in arabo | la Comunità si appella al sindaco

Milano - minacce al parroco e violenze : l’oratorio chiude le porte a chi non è tesserato. “Lasciati soli nel degrado” : Si entra solo con la tessera. Costa 5 euro, ma se la famiglia non può pagare è la parrocchia ad accollarsi la spesa. Età massima? Tredici anni. I ragazzi più grandi e i genitori d’ora in poi resteranno fuori. La piccola rivoluzione ha luogo nell’oratorio del quartiere Corvetto, periferia sud di Milano. Episodi di violenza e vandalismo hanno portato alla decisione di limitare gli ingressi. “Dovevamo sempre controllare chi entrava e che cosa ...