Milan | gli obiettivi del 2018 | l' anno delle coppe

Delpini : "Migranti e rifugiati - Milano sa accogliere chi è in cerca di pace" : "Milano, città della pace, città dove si pratica e si cerca di praticare quello che papa Francesco raccomanda per creare condizioni di pace per i migranti e i rifugiati che cercano pace: accogliere, ...

Smog Milano : livelli di PM10 sotto la soglia di guardia : sotto la soglia di guardia (50 mg/mc) le concentrazioni di PM10 in città: le centraline Arpa hanno rilevato ieri valori pari a 46 mg/mc a Città Studi, 51 in via Senato, 44 al Verziere. Nella città metropolitana 61 mg/mc a Pioltello. L'articolo Smog Milano: livelli di PM10 sotto la soglia di guardia sembra essere il primo su Meteo Web.

Milano - morto Gianfranco Negri-Clementi : era il decano degli avvocati d'affari : E' stato anche professore a contratto di Corporate Governance presso il dipartimento di Scienze economico-aziendali e Diritto per l'economia della Bicocca e membro di numerosi consigli di ...

Mirabelli ed il suo messaggio al Milan : il suo 2017 e gli auspici per il 2018 : “È stato un 2017 pieno di lavoro, di passione e di emozioni. Da oggi lavoreremo ancora di più, e con più forza. Buon 2018 a tutti, che sia l’anno del Milan! Happy New Year to all the Red and Black fans!!!” Attraverso il proprio account Twitter, Massimiliano Mirabelli, ha voluto augurare un buon anno ai tifosi del Milan. Il ds rossonero ha sottolineato l’enorme mole di lavoro fatta nel 2017, anche se al momento i frutti di tale ...

Basket - Serie A 2018 : 13^ giornata. Brescia riceve Cremona per difendersi dagli attacchi di Avellino e Milano : Il nuovo anno della Serie A di Basket si apre con la 13^ giornata. Dopo gli anticipi che hanno visto i successi di Trento e Reggio Emilia, rispettivamente su Torino e Cantù, il resto del turno verrà completato nella serata del 2 gennaio. Gli occhi saranno puntati sulla capolista Brescia, che sfida in casa Cremona. La Leonessa ha perso una bella occasione nel turno precedente, quando sembrava avere la vittoria in pugno al Forum. Gli ultimi ...

Giallo nel Milanese - uomo trovato con la gola tagliata in un furgone - : Il ritrovamento a Viboldone, frazione del comune di San Giuliano Milanese. Il cadavere è di un piccolo imprenditore di 73 anni, incensurato e residente a Milano. Gli inquirenti indagano per omicidio, ...

Capodanno blindato - ma la festa si farà : ecco gli appuntamenti da Milano a Palermo : Divieto di botti nei luoghi degli spettacoli e nelle piazze. GLI appuntamenti MUSICALI AL SUD A Napoli concertone a Piazza Plebiscito, con prefiltraggio degli accessi, barriere agli ingressi e ...

Donnarumma - con la Fiorentina la 100esima presenza con la maglia del Milan : Notizie sul tema Fiorentina-Milan 1-1, botta e risposta con qualche recriminazione per i viola Fiorentina-Milan diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi 30 dicembre 2017 Mano di Mertens? ...

Mezzi pubblici a Milano - tra un anno biglietto a 2 euro. Il confronto con le altre città in Italia e in Europa : Si va dai 90 centesimi di Bari, all'1,10 euro di Napoli, fino all'1,50 di Roma e Torino. Guardando all'estero, il costo della corsa sta tra Parigi (1,90 euro)...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : il calendario e le date. Tutti gli orari e il programma della rassegna iridata : L’anno che sta per cominciare sarà naturalmente quello dei Giochi Olimpici di Pyeongchang 2018, ma per gli appassionati di Pattinaggio di figura sarà anche quello dei Campionati Mondiali di Milano, in programma all’Agorà del capoluogo lombardo dal 19 al 25 marzo. La rassegna iridata tornerà dunque a Milano per la seconda volta dopo l’edizione del 1951, mentre l’Italia ha organizzato la prova anche nel 1963 a Cortina ...