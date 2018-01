Mercato | anno nuovo colpi nuovi | Inter idea Mkhitaryan

Serie B Mercato : primi botti di fine anno - tre club di A sul nuovo Marchisio Video : Mancano solo 4 giorni all'inizio ufficiale del calciomercato [Video], ma in Serie B c'è grande fermento per le numerose trattative che i ds stanno portando avanti. Il Parma, per esempio, lavora per assicurarsi adeguati rinforzi in tutti i reparti della squadra. Il primo obiettivo è il centrocampista Antonio Junior Vacca, classe '90, del Foggia, il cui rapporto con i rossoneri sembra essere destinato a finire. In attacco, secondo la redazione di ...

Fede e Mercato? Vanno nella stessa direzione : Il nuovo lavoro di padre Robert Sirico, A difesa del mercato. Le ragioni della libertà economica (Cantagalli, pagg. 264, euro 17), esce in un momento particolare della storia della Chiesa. Con il papato di Francesco, in effetti, si sta assistendo a una netta offensiva ideologica che sembra volere archiviare molte conquiste degli ultimi decenni: soprattutto se si pensa a talune encicliche di Giovanni Paolo II, davvero critiche verso ogni forma di ...

Dipendenti del superMercato fanno selfie con un agnello macellato. Carrefour si scusa : Un agnellino macellato a cui è stato messo un ciuccio in bocca e con cui due Dipendenti del supermercato Carrefour di Tivoli si sono scattate alcuni selfie: sono queste le immagini della vergogna che, messo in circolo su Facebook dalle stesse lavoratrici, hanno fatto indignare un numero sempre maggiore di persone per la crudeltà delle foto stesse, tanto da far nascere due petizioni. Ora, come racconta il Corriere della Sera, dopo ...

CalcioMercato Inter - Pastore lancia nuovi messaggi : “è un club che mi piace - ecco come stanno le cose” : I rumors di un possibile trasferimeto di Javier Pastore all’Inter continuano a circolare in maniera incessante. Il fantasista argentino è uno dei giocatori che Sabatini e Ausilio vorrebbero regalare a Spalletti per rinforzare la rosa. L’ex Palermo, intanto, ha lanciato un nuovo messaggio ai club meneghino in un’Intervista al ‘Mundo Deportivo’: “Le voci su un mio futuro all’Inter le ho sentite anche io. Il ...

CalcioMercato - Pastore svela : “contatti con l’Inter veri - ecco come stanno le cose” : Pastore è senz’altro uno degli obiettivi primari dell’Inter assieme ad altri nomi circolati nelle ultime ore quali Deulofeu e Ramirez. Il calciatore del Psg potrebbe presto lasciare il club a causa del poco spazio trovato negli ultimi mesi. Oggi parlando al Mundo Deportivo, lo stesso Pastore ha svelato di essere in contatto con Sabatini, ma la trattativa non è affatto chiusa: “Il mio agente ha avuto alcuni contatti con loro, ma senza ...

CalcioMercato Inter - parla Ausilio : da Pastore agli altri giocatori che verranno valutati : Calciomercato Inter – Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, è Intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’, nel pre-gara del match con il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni incentrate soprattutto sul mercato: “Pastore? Al di là delle smentite di rito dico che non c’è mai stato nulla oltre alla stima e alla considerazioni. Migliorare questa squadra è difficile. Qualcosa si può pensare di fare ma non ...

Inter - Spalletti : 'Mercato? Non ci saranno budget importanti' : 'Non ci saranno budget importanti da gestire. Si sta attenti a fare al meglio la nostra professione. Tirare fuori il massimo possibile, consapevoli che abbiamo la forza per arrivare dove dobbiamo': lo ...

CalcioMercato Fiorentina/ Calamassi : Nestorovksi e Cataldi non arriveranno (esclusiva) : Calciomercato Fiorentina: intervista esclusiva a Venzo Calamassi sui prossimi movimenti di mercato dei viola. Cataldi e Nestorovski nel mirino dei gigliati?

CalcioMercato Juventus/ News - Spalletti : serviranno molti soldi per Emerson Palmieri (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: Luciano Spalletti parla della possibilità del club campione d'Italia di andare a prendere Emerson Palmieri dalla Roma.

Dipendenti comunali fanno la spesa al Mercato durante l'orario di lavoro : Filmati al mercato e nei negozi a fare compere oppure ad aggiustare l'auto nelle strutture del Comune. Il tutto durante l'orario di lavoro. Stamani però la guardia di finanza ha dato esecuzione a dieci misure interdittive nei...

Genoa - Perinetti : 'Mercato di gannaio? Vedremo se ci saranno possibilità' : Giorgio Perinetti, dg del Genoa, ha parlato a Premium Sport, prima della sfida sul campo della Fiorentina: 'In casa non abbiamo raccolto quanto meritato, con partite tenute sul filo. L'ultima con l'Atalanta è un risultato che non premia la prestazione ...

Juventus - ancora esclusioni che fanno rumore : Allegri va avanti per la sua strada e “condiziona” il calcioMercato : calciomercato Juventus – Le ultime indiscrezioni in merito alla formazione che la Juventus schiererà domani contro il Bologna, parlano nuovamente di assenze che faranno discutere. Dybala ed Alex Sandro dovrebbero infatti partire dalla panchina nella serata del Dall’Ara. Allegri starebbe pensando ad un 11 con Mandzukic e Douglas Costa a supporto di Higuain. Ma se per la Joya si tratta solo di un periodo utile per recuperare la forma ...

Mercato della politica/ Così i giovani pagheranno la caccia al voto degli anziani : Che gli anziani siano un segmento elettorale appetibile non è una novità. E tuttavia fa una certa impressione constatare quanto serrato sia il corteggiamento di cui oggi, a meno di tre mesi dal voto, ...

Spalletti punzecchia la dirigenza dell’Inter : “calcioMercato? Ecco come stanno le cose” : Luciano Spalletti ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della gara di domani pomeriggio contro l’Udinese. A San Siro tornerà il pubblico delle grandi occasioni, nonostante il mini-flop della gara di Coppa Italia contro il Pordenone, sbloccata solo ai rigori. “Sbagliato dire che abbiamo preso il Pordenone sotto gamba. Ho fatto troppi cambi in formazione – ammette Spalletti -. Hanno recuperato tutti, anche quelli più ...