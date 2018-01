Mercatino di Natale in crisi? Quest' anno vendite in calo

Loano - sabato il Mercatino Villaggio di Natale tornerà ad ospitare il Circo Incerto : sabato 30 dicembre , a Loano , il Mercatino Villaggio di Natale , nei Giardini San Josemaria Escrivà tornerà ad ospitare nell'area spettacoli il Circo Incerto con il laboratorio Circo di Natale , promosso dall' Associazione Centro Culturale Polivalente di Loano , con il patrocinio dell' Assessorato al Turismo, Cultura e Sport del ...

Natale : fino al 7 dicembre il Mercatino natalizio in Duomo a Milano : Un grande mercatino all’aperto, con tantissime casette allestite intorno al Duomo di Milano dedicate alla scoperta dei prodotti tipici della tradizione natalizia europea, di quella italiana e di quella lombarda, circonderà anche quest’anno il Duomo di Milano fino al 7 gennaio tutti i giorni dalle 8.30 fino a mezzanotte. Un mercatino con 32 casette in legno molto caratteristiche per dare ai milanesi e ai turisti la piena atmosfera del ...

Quante Emozioni al Mercatino di Natale dei bimbi della Scuola dell'Infanzia Carla Mastropietro : L'Aquila - I bambini della Scuola dell'infanzia Carla Mastropietro, Circolo Didattico Silvestro dell'Aquila diretto dalla dott.ssa Agata Nonnati, hanno messo “le mani in pasta” realizzando vere e proprie opere d'arte per il Mercatino di Natale allestito nei locali della Scuola. “Il Mercatino” è stato la concretizzazione della prima parte del progetto didattico di plesso “Vedere con le mani” imperniato sull' utilizzo ...

Francoforte - falso allarme bomba al Mercatino di Natale - : Un pacco lasciato incustodito ha fatto scattare le misure standard di sicurezza e evacuare la zona ma si trattava di un regalo per i senzatetto

Il Mercatino di Natale di Merano : tra colori e specialità gastronomiche : Sino al 6 gennaio 2018, Merano vi aspetta col suo famosissimo Mercatino di Natale, il Mercatino di Natale di Merano, appunto… una festa per i cinque sensi in cui ascoltare, ammirare, respirare, gustare e toccare con mano le tradizioni più autentiche del posto, in un clima accogliente che riscalda il cuore. L’atmosfera è davvero magica: 60 stand, caratteristiche casette in legno, gli artigiani che lavorano sapientemente i loro prodottim, il ...

Natale a Milano. Mercatino in Duomo sino all’Epifania : L’assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio del Comune di Milano Cristina Tajani e il presidente di Apeca (l’Associazione ambulanti) e vicepresidente di Confcommercio Milano Giacomo Errico, hanno tagliato il nastro del Mercatino di Natale intorno al Duomo, che…Continua a leggere →

Sognando il Natale 2017-Mercatino di Natale : ... si potrà godere di spettacoli divertenti per grandi e piccini e si potrà gustare una buona cioccolata calda godendo della vista del Lago d'inverno e del Presepe galleggiante. Per i più piccini ci ...

Al via "Natale a Martina Franca" : Mercatino - spettacoli e concerti per una festa ancora più grande. : Un'altra bella novità 2017 sarà la "Settimana bianca in valle d'Itria", con spettacoli quotidiani dal 26 dicembre al 1° gennaio, curati da diverse associazioni della città. La festa finale si ...

Sciarpe in falso cachemire - frode al Mercatino di Natale di Torino - : La Guardia di Finanza ha sequestrato 2.500 capi, realizzati in tessuti sintetici e falsamente etichettati sia come origine che come composizione. Lo hanno accertato i controlli commissionati dai ...

Si lancia con la propria auto sul Mercatino di Natale. Le parole shock del giovane arrestato : "Dovevo uccidere di più" : "Ne dovevo ammazzare di più". Sono le sconvolgenti parole pronunciate da Michele Bordoni al momento del suo arresto, dopo che sabato scorso, a bordo della propria auto, ha travolto e ferito 4 persone ...

Sondrio - travolge con l’auto i passanti al Mercatino di Natale “Volevo uccidere di più” : Michele Bordoni, il 27enne che sabato scorso è entrato a tutta velocità nell’area pedonale della centralissima piazza Garibaldi. Era ubriaco e drogato e ha cercato di fuggire ma è stato bloccato. L’accusa: «Voleva uccidere una pluralità di persone»