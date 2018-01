Melissa Satta e Boateng La showgirl travolta dagli haters | ma oggi pensa solo alla mamma

Melissa Satta e Boateng - vacanza col jet privato : 'Possono avere tutti i soldi del mondo ma cafoni restano', scrive un indignato. Un altro aggiunge: 'Quanta pochezza in questo scatto. Non c'è povero più povero di chi ostenta ricchezza!'. Elisabetta ...

Vacanza in jet privato per Melissa Satta - Boateng e altri amici : sui social scoppia la polemica : Nessuna invidia solo l'augurio di trovare nel 2018 un vero senso alla loro inutile vita', 'possono avere tutti i soldi del mondo ma cafoni restano', 'quanta pochezza in questi scatto. Non c'è povero ...

Melissa Satta : La fama è bella - ma mi manca mio marito : Per Melissa Satta la fama è bella e presenta tanti benefici, ma ci sono degli svantaggi che non possono essere trascurati. L'ha rivelato la showgirl in un'intervista per Grazia.Satta ha spiegato come azioni semplici, quali una cena con la famiglia in un ristorante o una passeggiata con il figlio Maddox, possano rappresentare qualcosa di complicato. Tutta colpa della celebrità. "I pregi sono tantissimi se, come a me, ti piace ...

Non solo Nedved - anche Melissa Satta consiglia Dybala : “ecco dovrebbe fare” : Presente negli studi di ‘Tiki Taka’ su ‘Italia 1’, la showgirl Melissa Satta ha voluto mandare un consiglio a Paulo Dybala aggrappandosi alle affermazioni fatte da Pavel Nedved qualche giorno fa che ha suggerito alla ‘Joya’ di fare dei sacrifici nella vita privata: “A volte sembra un messaggio un pochino sbagliato. Non è che un giocatore non possa avere una vita privata, anzi, a volte la vita privata è quella ...