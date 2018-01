: Melania snobba di nuovo gli stilisti Usa - thexeon : Melania snobba di nuovo gli stilisti Usa - transnazionale : Melania snobba di nuovo gli stilisti Usa #spaziotransnazionale informa -

Leggi la notizia su tuttosport

(Di lunedì 1 gennaio 2018) NEW YORK, 1 GEN - Al "Make America Great Again" del marito Donald,Trump replica ancora una voltando la moda a stelle e strisce. Al gala di fine anno a Mar-a-Lago, la First Lady e' ...