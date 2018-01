Mattarella scrive al Papa |   Le sue parole su pace e migranti ci aiutano a cambiare

Ius soli - Italiani senza cittadinanza scrive a Mattarella : “Non ci lasci soli. Articolo 3 dice che la Repubblica rimuove ostacoli” : “Non lasciateci soli ancora una volta”. È l’appello rivolto al presidente della Repubblica dai ragazzi del movimento Italiani senza cittadinanza. Dopo la mancata approvazione dello Ius soli, naufragato al Senato per la mancanza del numero legale, le ragazze e i ragazzi nati in Italia da genitori stranieri chiedono a Sergio Mattarella il rinvio dello scioglimento delle Camere, previsto il 28 dicembre, affinché si possa approvare ...

Dopo lo stop allo ius soli il movimento Italiani senza cittadinanza scrive a Mattarella : Il 2017 del Parlamento si è chiuso al Senato con il via libera alla legge di bilancio e lo stop tra le polemiche allo ius soli. Il provvedimento non ce l’ha fatta a diventare legge (troppe le assenze sabato in aula) ...

Via alla legge sul whistleblowing - ma Mattarella scrive a Gentiloni : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge sul cosiddetto 'whistleblowing', approvato in via definitiva dalla Camera lo scorso 15 novembre dedicato alle denunce da parte ...

'Io - reduce di Nassiriya - dopo 14 anni aspetto ancora giustizia' : Riccardo scrive a Mattarella : Riccardo Saccotelli, originario di Andria ma residente a Gorizia, oggi ha 42 anni ma 14 anni fa ha rischiato di morire nell'attentato di Nassiriya. Fu tra i reduci di quella strage, che gli provocò ...

'Io - reduce di Nassiriya - dopo 14 anni aspetto ancora giustizia' : Riccardo scrive a Mattarella : Perché al di là di questa bella analisi socio-politica, se lo stato non dimostra di esserne degno, la mia storia deve rispettosamente appartenere solo a me e non all'indegna collettività. Perché al ...

Ilva - comitato Genitori tarantini scrive a Mattarella : “Scuole chiuse per le polveri violano diritti che lei dovrebbe tutelare” : Quando è passato poco più di un mese dalla sua visita a Taranto, una giornata “limitata ad un protocollo che prevedeva la sua presenza esclusivamente in due plessi dello stesso istituto scolastico”, il comitato Genitori tarantini scrive Sergio Mattarella. Ricordando al presidente della Repubblica i quattro wind day, come vengono chiamati i giorni in cui “puntuale come una bestemmia è arrivato il vento da nord-nord/ovest” ...