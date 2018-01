Marijuana libera in California | legale l' uso ricreativo della cannabis

California - dal 1 gennaio via libera a vendita Marijuana a uso ricreativo : I sindacati inoltre prevedono che la legalizzazione della marijuana in California, approvata con un referendum del 2016, andrà a stimolare l'economia locale. "Si creerà una nuova industria regolata ...

Via libera in California al commercio della Marijuana per uso ricreativo : Dal 1° gennaio via libera in California al commercio della marijuana per uso ricreativo. Lo Stato più popolato degli Stati Uniti, e anche la maggior economia del Paese, si va a sommare così agli altri Stati americani dove il consumo e il commercio della marijuana sono già legali, ma comunque regolati da leggi ferree: Alaska, Colorado, Nevada, Oregon e Washington. Nel Maine è possibile avere dosi per uso personale ...

California : via libera all’uso di Marijuana a scopo ricreativo : In California dal 1° gennaio 2018 si potrà fare uso di marijuana a scopo ricreativo: l’utilizzo terapeutico della cannabis era già consentito dal 1996, ed un ulteriore segnale positivo si era ottenuto col referendum del 2016. La vendita è consentita soltanto ai maggiori di 21 anni e l’acquisto massimo è fissato in 28,3 grammi per volta: si prevede un fatturato annuo pari ad almeno 7 miliardi di dollari e un miliardo di entrate ...

Marijuana libera in California ed è rivoluzione nel mercato mondiale : I problemi riguardano anche l'economia. Secondo le analisi di GreenWave Advisors, il mercato nero dell'erba che esiste da decenni vale 13,5 miliardi di dollari, mentre quello legale nascente appena 5,...