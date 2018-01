MARCO D' AMORE Il conduttore di Danza con me tra sketch e serietà

MARCO D'Amore / Danza con me - il messaggio ai fans : "Ma quanti siete a scrivere - vi voglio bene!" : Marco D'Amore sarà uno dei protagonisti della serata evento dedicata al balletto che sarà trasmessa su Rai Uno il primo gennaio dal titolo Roberto Bolle-Danza con me. (Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 20:56:00 GMT)

Ospiti di Roberto Bolle a Danza con Me - a Capodanno in tv e streaming : da Tiziano Ferro a Fabri Fibra e MARCO D’Amore : La musica di Tiziano Ferro e Fabri Fibra, l'ironia di Virginia Raffaele, la bellezza e il talento di Marco D'Amore e Miriam Leone: sono tanti gli Ospiti di Roberto Bolle a Danza con Me, lo show in onda a Capodanno in prima serata su Rai1. Dopo il successo del primo evento Roberto Bolle – La mia Danza libera, l'étoile italiana torna con uno spettacolo che ha interamente creato e scritto, concepito per portare ancora una volta l'arte della ...

MARCO D'AMORE/ Dopo l'addio a Gomorra - cosa farà? (Danza con me) : MARCO D'AMORE sarà uno dei protagonisti della serata evento dedicata al balletto che sarà trasmessa su Rai Uno il primo gennaio dal titolo Roberto Bolle-Danza con me. (Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 06:26:00 GMT)

LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA/ È amore? L'ex tronista "si consola" assieme a suo fratello GianMARCO! : LUCA ONESTINI e IVANA MRAZOVA continuano a far sognare i fans: tra L'ex tronista e la modella che sono sempe in contatto anche sui social, nascerà l'amore nel 2018?(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 21:16:00 GMT)

MARCO D’Amore - da Gomorra a Roberto Bolle : Nessun trucco, nessun escamotage. Ciro Di Marzio, l’Immortale scampato al crollo di un palazzo quando era bambino, ha lasciato Gomorra. Vittima, consapevole, di un gioco al massacro. A confermarlo è Leonardo Fasoli, autore della serie Sky. «Gomorra è la storia di una guerra permanente, dove nessuno è mai sicuro di poter sopravvivere», ha spiegato lo story editor a Repubblica, liquidando bonariamente le chiacchiere diffuse sui social. LEGGI ...

MARCO D’Amore in Danza con me dopo l’uscita di scena in Gomorra 3 : “ci vuole poco per emozionare” : Tutti coloro che sentono già la mancanza di Ciro l'Immortale saranno lieti di sapere che Marco D'Amore in Danza con Me sarà al fianco di Roberto Bolle. L'attore che per tre anni ha prestato il volto alla "bestia" di Gomorra, ha deciso di ripartire alla grande con quella che è sempre stata la sua scuola, la sua vita: il teatro. Dalle prime immagini che possiamo vedere in un piccolo video tratto delle prove sembra proprio che l'attore sarà sul ...

CIRO È MORTO/ MARCO D'Amore - ecco la poesia per dire addio all'Immortale : Nel finale di Gomorra 3 la straziante morte di CIRO l'Immortale per mano di Genny e su richiesta di Enzo, la vendetta è dietro l'angolo, i fan faranno a meno di Marco D'Amore?(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 18:44:00 GMT)

GOMORRA 4 LA SERIE / Anticipazioni quarta stagione : il saluto di MARCO D’Amore : Le Anticipazioni di GOMORRA 4 e il commento dell'ultimo episodio andato in onda ieri sera su Sky Atlantic. Ciro è morto, ecco i primi rumors sulla nuova stagione.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 13:42:00 GMT)

Il saluto di MARCO D'Amore a Gomorra è una preghiera ai camorristi : 'Pentitevi' : Dopo il finale choc della terza stagione di Gomorra, è arrivato il saluto di Marco D'Amore, Ciro Di Marzio nella serie tv di Sk, che si è congedato pubblicando su Facebook una toccante preghiera laica ...

Ciro è morto/ MARCO D'Amore tornerà nella quarta stagione? Anche no : Nel finale di Gomorra 3 la straziante morte di Ciro l'Immortale per mano di Genny e su richiesta di Enzo, la vendetta è dietro l'angolo, i fan faranno a meno di Marco D'Amore?(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 12:00:00 GMT)

Ciro è morto/ Gomorra 3 chiude con lo straziante addio di MARCO D'Amore : Nel finale di Gomorra 3 la straziante morte di Ciro l'Immortale per mano di Genny e su richiesta di Enzo, la vendetta è dietro l'angolo, i fan faranno a meno di Marco D'Amore?(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 10:53:00 GMT)

Ciro muore nel finale di Gomorra 3 : la preghiera di MARCO D’amore per l’addio alla serie : Ciro muore nel finale di Gomorra 3 e i fan piangono lacrime amare. Due attori, due fratelli, un tragico epilogo per Genny e Ciro, i due protagonisti di Gomorra che questa sera hanno saputo chiudere una stagione da brividi. Ogni anno la serie Sky riesce a fare meglio di quello precedente e con la morte di Ciro tutto cambia, il presente si trasforma e il futuro si riscrive. Se la morte di Scianel sembra lasciare il tempo che trova, quella di ...

Uomini e Donne news - Soleil innamorata : il gesto d’amore per MARCO : Soleil Sorgè felice con Marco Cartasegna di Uomini e Donne L’ex tronista di Uomini e Donne, Marco Cartasegna durante il suo percorso televisivo ha scelto Federica Benincà. Tra i due le cose non sono andate nel migliore dei modi e Cartasegna si è avvicinato a Soleil, scelta di Luca Onestini. Appena quest’ultimo ha varcato la soglia […] L'articolo Uomini e Donne news, Soleil innamorata: il gesto d’amore per Marco proviene ...

MARCO D'AMORE/ "Gomorra 3 modello negativo? No - se uno è supportato da amici e famiglia" : MARCO D'AMORE, il famoso attore della serie tv Gomorra racconta di quali siano i reali guadagni per uno che fa il suo mestiere. Non è tutto oro quel che luccica. (Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 22:18:00 GMT)