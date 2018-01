Maltempo sull' Italia | pioggia | vento e mareggiate

Vento - piogge e mareggiate : la morsa del Maltempo sull'Italia : Italia nella morsa del maltempo per i primi giorni del 2018 . Pioggia, Vento ma anche forti mareggiate interesseranno infatti il Paese e in particolare Calabria, Sicilia e Sardegna. Sulla base delle ...

Francia - forte Maltempo sulla costa Atlantica : 40mila famiglie senza elettricità : Sono 40mila le famiglie rimaste senza elettricità in Francia a causa della tempesta Carmen che sta spazzando la costa Atlantica del paese. Lo ha reso noto la compagnia elettrica locale Enedis, aggiungendo che il suo personale è al lavoro per ripristinare al più presto la rete di distribuzione. Ieri un uomo è rimasto ucciso a Pau dal crollo di un albero. La tempesta, con venti fino a 150 chilometri orari, ha colpito in particolare la Bretagna ma ...

Maltempo : treni sospesi sulla linea Bardonecchia-Modane per neve : A causa delle avverse condizioni meteo sulla rete ferroviaria francese, interessata da un’intensa nevicata, la circolazione ferroviaria tra Bardonecchia e Modane è sospesa da questa mattina. trenitalia rende noto che i treni regionali Torino-Modane sono limitati a Bardonecchia e che le condizioni meteo impediscono di effettuare servizi sostitutivi con autobus. L'articolo Maltempo: treni sospesi sulla linea Bardonecchia-Modane per neve ...

Allerta Meteo : ultimo Sabato del 2017 di forte Maltempo sulle Alpi e nel basso Tirreno - torna il sole (e anche il caldo) sul resto d’Italia [MAPPE] : 1/19 ...

Meteo - il 2018 inizia con il Maltempo : giù le temperature - super neve sulle Alpi : Inzio anno incerto sul versante Meteo, a Capodanno prevale il bel tempo ma non su tutte le Regioni...

Forte Maltempo su tutta l’Italia : tanta neve sulle Alpi - Cortina in tilt : Giornata di maltempo, pioggia e vento su tutta l’Italia, con le temperature in calo rispetto ai giorni passati. neve sulle Alpi, in particolare a nord est, con Cortina in tilt per le intense precipitazioni che hanno interessato le Dolomiti: nella cittadina, già meta dei turisti, la viabilità è stata bloccata per ore, ma poi la situazione si è andata normalizzando. Abbondante neve anche in Lombardia: ora c’è il rischio di valanghe. A ...

Maltempo : pericolo slavine sulle strade montane del vicentino : Allarme slavine nel Vicentino in seguito alle abbondanti nevicate delle ultime ore. Particolarmente delicata la situazione nella zona del Monte Pasubio, dove il manto fresco supera i 60 centimetri, con punte massime sino a un metro. Per questo motivo la Provincia di Vicenza, attraverso l’emanazione di un’ordinanza, ha ordinato la chiusura della provinciale 99, nel comune di Recoaro Terme, nel tratto compreso dal Rifugio “Alla ...

Maltempo - disagi in Sardegna per il forte vento : cade un cavo - chiusure sulla ss196 : Anas in una nota comunica che la strada statale 196 ‘Di Villacidro’ è provvisoriamente chiusa al km 24,900, in territorio comunale di Villacidro, per la presenza di un cavo sulla carreggiata caduto a causa del forte vento. Il personale dell’Anas è già sul posto per la gestione della viabilità, con deviazioni al km 22 e al km 27, mentre si è in attesa dell’arrivo della squadra di manutenzione della rete telefonica per il ripristino ...

Maltempo : circolazione in normalizzazione sulla Roma-Formia-Napoli : “Sta gradualmente tornando alla normalità la circolazione ferroviaria sulla Roma – Formia – Napoli, rallentata dalle 7 a causa di un guasto ai sistemi di distanziamento in sicurezza dei treni tra Priverno e Monte San Biagio provocato dal Maltempo. Coinvolti 32 treni: 11 treni lunga percorrenza e 12 Regionali hanno registrato ritardi oltre le due ore; nove Regionali sono stati limitati nel loro percorso”. Così in una nota ...

Maltempo - neve e pioggia gelata sull'Italia. Crollano le mura a San Casciano : Roma, 28 dicembre 2017 - Tanta neve in Trentino, ma anche sull'Appennino - nelle zona terremotate - e al Sud, pioggia e vento sul resto d'Italia. Il Maltempo non molla la presa e anche oggi causa ...

Maltempo : nevica nell’Aquilano e sulle autostrade A24 e A25 : Si segnala neve nell’Aquilano e sulle autostrade A24 e A25: sulla A24 nevica tra Valle del Salto (Rieti) e Colledara (Teramo), sulla A25 nevischio tra il bivio A25/A24 Roma-Teramo e Pratola Peligna-Sulmona. I mezzi spazzaneve e spargisale sono al lavoro dalla notte scorsa. L'articolo Maltempo: nevica nell’Aquilano e sulle autostrade A24 e A25 sembra essere il primo su Meteo Web.

Forti ritardi sulla Roma-Formia-Napoli a causa Maltempo : Roma, 28 dic. (askanews) L'ondata di maltempo che sta interessando il Lazio è la causa dei Forti ritardi che, dalle 7 di questa mattina, si stanno registrando sulla Roma Formia Napoli. Violenti ...

Maltempo Alto Adige : corsie innevate sull’A22 tra Brennero e Vipiteno : Neve tra Vipiteno ed il Brennero in Alto Adige: sull’A22 le corsie sono imbiancate. In via precauzionale è stata chiusa anche la statale Alemagna, tra Dobbiaco e Cortina, con deviazione attraverso la statale passo Monte Croce Comelico. Chiusi per il medesimo motivo i passi Giovo, Gardena, Sella, Pordoi, Passo Valparola, Falzarego e Fedaia dalla parte bellunese. Chiusura invernale per i passi Stelvio, Rombo, Pennes, Erbe (raggiungibile ...

Maltempo sull'Italia : allerta arancione su Lazio - Abruzzo e Molise - : L'ultima perturbazione del 2017, che arriva dall'Atlantico, sta portando pioggia e neve in diverse regioni. Temperature in forte calo ovunque. Nel Centro Italia la protezione civile ha diramato un'...