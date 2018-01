Maltempo Pioggia | vento forte | neve caratterizzano l' inizio d' anno

Maltempo - frana in Friuli - neve in Veneto Pioggia e vento al Sud|Previsioni meteo : Quindici persone sono rimaste isolate in provincia di Pordenone per una frana. Allerta meteo ancora in Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia. Mentre in Veneto con tinua a nevicare

Maltempo sull'Italia : pioggia - vento e mareggiate - : La Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse su molte regioni: dal Piemonte alla Toscana, dalla Puglia alla Sicilia. LE PREVISIONI

Pioggia - vento forte e mareggiate Calabria - Sicilia - Sardegna - Puglia e Toscana alle prese con il Maltempo : Un'ondata di maltempo si sta abbattendo su Calabria , Sicilia , Sardegna , Puglia e Toscana , con piogge e venti forti. Il bollettino meteo parla di "venti nord-occidentali da forti a burrasca, con ...

Maltempo in arrivo - pesante allerta meteo della Protezione Civile : pioggia e vento forte nel Sud Italia [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – Il transito di un veloce impulso instabile che si inserirà nell’area di bassa pressione di origine atlantica che nella giornata odierna sta interessando il nostro paese, apporterà durante la giornata di domani precipitazioni anche a carattere temporalesco specie sul basso versante tirrenico e una intensificazione della ventilazione su settori alpini occidentali e regioni centro-meridionali, ove i rinforzi più accentuati ...

Meteo - il 2018 inizia all'insegna del Maltempo : pioggia e neve fino alla Befana : L'anno inizia con un Meteo poco clemente. Arriva la Befana, con il suo carico di doni e dolcetti per i bambini buoni, e carbone per i meno buoni. E pioggia per tutti: buoni e cattivi. Si avvicina ...

Maltempo - pioggia e neve portano disagi in tutta Italia : Il Maltempo non ha dato tregua ai disagi in queste ultime ore. In Trentino sono caduti fino a 80 centimetri di neve e la viabilità, benché generalmente buona, diventa problematica mano a mano che ci si avvicina ai passi del Pordoi e del Sella. A Madonna di Campiglio qualche problema sulle strade e a Cortina d’Ampezzo i disagi si fanno più imponenti a causa della neve caduta durante le ultime 24 ore che hanno dato lavoro ai vigili del fuoco ...

Maltempo - Italia al gelo. Pioggia e neve - traffico in tilt e collegamenti difficili. Cortina bloccata dalla neve : Il Maltempo imperversa sulla Penisola. Pioggia, vento e neve stanno creando non pochi disagi. Da venerdì comunque la pressione comincerà ad aumentare su quasi tutte le regioni, informa...

Maltempo - neve e pioggia gelata sull'Italia. Crollano le mura a San Casciano : Roma, 28 dicembre 2017 - Tanta neve in Trentino, ma anche sull'Appennino - nelle zona terremotate - e al Sud, pioggia e vento sul resto d'Italia. Il Maltempo non molla la presa e anche oggi causa ...

Maltempo - neve e pioggia in tutta Italia : Cortina bloccata - a Cagliari evacuato un circo : Maltempo e disagi su tutta Italia da nord a Sud. La zona di Cortina d'Ampezzo è andata in tilt per le intense nevicate: i n meno di 24 ore a Cortina le precipitazioni nevose hanno raggiunto i 45 ...

