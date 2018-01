Liverpool | van Dijk | l' incontro perfetto

Liverpool - la follia di mercato : 85 milioni per il difensore Van Dijk - è record mondiale : Il difensore più pagato nella storia del calcio mondiale si chiama Virgil Van Dijk . Per molti appassionati è un semi-sconosciuto ma è il nuovo colpo di mercato, clamoroso, del Liverpool , che a ...

Calciomercato Liverpool : Ufficiale l’arrivo di Van Dijk : Virgil Van Dijk è un nuovo calciatore del Liverpool. Il neo calciatore dei Reds, arriva alla corte di Klopp per la clamorosa cifra di 85 milioni di euro. Con questa cifra diventa il difensore più pagato della storia del Calciomercato. Il costosissimo difensore, ormai ex Southampton, sarà a disposizione di Klopp dal 1 Gennaio all’apertura della finestra di Calciomercato. il difensore classe 1991 vestirà la maglia n° 4 dei ...

