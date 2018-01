LIVE Sci alpino | City Event Oslo 2018 in DIRETTA | l’anno comincia con un parallelo!

City event Oslo/ Streaming video e diretta tv - orario - risultato LIVE (Coppa del Mondo sci) : diretta City event Oslo: Streaming video e tv, orario e risultato live di questa anomala prova che apre il 2018 per la Coppa del Mondo di sci (oggi 1 gennaio)(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 05:56:00 GMT)

LIVE Hellas Verona-Juventus - Serie A in DIRETTA : la Juve cerca i tre punti per rimanere nella scia del Napoli : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Hellas Verona-Juventus, posticipo della 19^ giornata della Serie A 2017-2018. È una partita importante per i bianconeri, che vogliono rimanere nella scia del Napoli. La vittoria di ieri a Crotone ha portato la squadra partenopea a +4 rispetto alla Juve. La squadra di Massimiliano Allegri andrà a caccia dei tre punti per non perdere terreno dalla testa della classifica. Per farlo il tecnico toscano ...

LIVE Sci alpino - Combinata alpina Bormio 2017 in DIRETTA : PODIO ITALIA! Fill secondo alle spalle di re Pinturault! Peccato per Paris che ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della Combinata di Bormio , prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non ...

LIVE Sci alpino - Combinata alpina Bormio 2017 in DIRETTA : inizia lo slalom! L’Italia sogna la vittoria con Paris e Fill : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Ultima gara dell’anno solare per il Circo Bianco, si preannuncia grande spettacolo sulla pista Stelvio: in mattinata la discesa libera su tracciato ridotto rispetto a quello protagonista ieri, nel pomeriggio poi lo slalom che assegnerà la vittoria. Può davvero succedere di tutto e non mancheranno assolutamente le ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Lienz 2017 in DIRETTA : TRIONFO BRIGNONE!!!!! Rebensburg e Shiffrin dietro. Disastro le altre azzurre : Goggia sprofonda - esce Bassino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Ultima gara dell’anno solare per le donne che daranno spettacolo sulle nevi austriache. L’Italia vuole sognare in grande con il mitico quartetto composto da Manuela Moelgg (sempre sul podio nei tre precedenti stagionali), la scatenata Sofia Goggia che ha Giganteggiato a Courchevel, Federica Brignone in ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Lienz 2017 in DIRETTA : inizia la seconda manche! Goggia e Brignone per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Ultima gara dell’anno solare per le donne che daranno spettacolo sulle nevi austriache. L’Italia vuole sognare in grande con il mitico quartetto composto da Manuela Moelgg (sempre sul podio nei tre precedenti stagionali), la scatenata Sofia Goggia che ha Giganteggiato a Courchevel, Federica Brignone in ...

