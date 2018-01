L' Hockey Como e Casate Vuole una deroga per il pubblico

: Hockey Como superato a Cavalese: il 2017 si chiude all’ottavo posto, ora caccia ai play-off - ComoCity - ComoCity : Hockey Como superato a Cavalese: il 2017 si chiude all’ottavo posto, ora caccia ai play-off - ComoCity - ITnewsCO : Hockey Como superato a Cavalese: il 2017 si chiude all’ottavo posto, ora caccia ai play-off - HockeyComo : #ihl #Icehockey #Hockey #HockeyComo #ForzaComo #Como #Fiemme Como sotto 4-1 a 7’ dalla fine del match - HockeyComo : Il ricordo dell’Hockey Como per Roberto Giacó - ComoSette : Vittoria natalizia per l' Hockey Como -

Leggi la notizia su laprovinciadicomo

(Di lunedì 1 gennaio 2018) L'ha chiuso il 2017 e la prima fase della regular season, con una sconfitta indolore, per 1-5 a Cavalese, con il Fiemme. Ma non c'è tempo per i bilanci:l'Italianleague chiama ...