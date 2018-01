LETTERA DI SAN GIUSEPPE A MARIA ' Stando con te ho capito perché sono nato'

San Giustino - calendario antibullismo degli studenti Opera che si occupa di arte - LETTERAtura - creatività e sensibilità : SAN Giustino calendario anti-bullismo, il primo di questo genere, realizzato dai ragazzi e insegnanti fra i banchi di scuola. arte, letteratura, creatività, sensibilità, unione e solidarietà che si ...

Belen e Santiago - LETTERA (social) a Babbo Natale. De Martino commenta a sorpresa : Anche in casa Rodriguez è tempo di scrivere la letterina a Babbo Natale. Il piccolo Santiago, seduto sulle...

Ryanair - LETTERA a piloti italiani : non scioperate o sanzioni : Ai piloti italiani di Ryanair è stata recapitata una lettera con la quale vengono invitati ad astenersi dallo sciopero indetto per il 15 dicembre, a meno che non vogliano incorrere in sanzioni. Fra ...

Alessandro Milan/ La LETTERA alla moglie Wondy Del Rosso morta un anno fa : "Vorrei rivederti - almeno in sogno" : Con un toccante post pubblicato su Facebook, il giornalista di Radio24 Alessandro Milan ha voluto ricordare la compagna Francesca Del Rosso a un anno esatto dalla sua scomparsa(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 17:53:00 GMT)

La LETTERA di Natale di Alessandra al papà licenziato : 'Non essere triste - ce la farai' : Dopo aver fatto l'anagramma ai nomi dei vari componenti scrive: 'Alla mia famiglia auguro un mondo di bene e un Natale sereno'. Aggiungendo: 'papà, sei pronto ad aiutarci nel caso fossimo in ...

Alessandro Di Battista/ LETTERA al figlio : "non eri previsto ma ho pianto quando ti ho visto perché esistevi!' : Alessandro Di Battista, la Lettera al figlio Andrea e l'amore per la compagnia Sahra: 'non eri previsto ma ho pianto quando ti ho visto in ecografia'.

Santa Cecilia : rappresentazioni artistiche - LETTERArie e musicali : Nel XIX secolo, in onore della Santa, sorse il famoso Movimento Ceciliano, diffusosi in Italia, Francia e Germania, nato da un rifiuto nei confronti della deriva operistica della musica sacra, auspicando il ritorno ad un’espressione più sobria e degna dei luoghi sacri, con riscoperta della polifonia e del canto gregoriano. Il Movimento vide, tra i più alti esponenti italiani, papa Pio X che, il 22 novembre 1903, giorno di Santa Cecilia, emanò il ...