Le sfide (e le grane) che attendono Roma e Virginia Raggi nel 2018 : Il 2017 è stato l'anno della 'normalizzazione' per l'esperienza di Virginia Raggi in Campidoglio. Svestiti parzialmente i panni della militante pentastellata la sindaca ha saputo indossare con più disinvoltura le vesti istituzionali, mostrandosi maggiormente a suo agio anche nei contesti formali legati al suo incarico. Certo, i risultati promessi in campagna elettorale su rifiuti e trasporti - le ...