Le serie tv più attese del 2018 | da Maniac a Black Lightning e The Assassination of

serie A - 'Una poltrona per due' il più bel film del campionato : Almeno per le prime due posizioni, la classifica non mente. Anche se vale poco, il Napoli merita il titolo di campione d'inverno, oltretutto nell'anno solare è la formazione che ha fatto meglio: 99 ...

Inter - l'ammissione di Cancelo : "La serie A è il campionato più difficile d'Europa" : Milano, 31 dicembre 2017 – Si sta ritagliando il suo spazio Joao Cancelo , e con esso gli apprezzamenti di Spalletti. L'infortunio di D'Ambrosio lo ha lanciato nell'undici titolare nel delicato ruolo ...

Le 10 serie tv più cercate su Google : Le statistiche mondiali di Google Trends non mentono: divoriamo serie tv e le preferiamo in streaming, ambito in cui Netflix stravince incalzata da Amazon Prime Video. Solo due produzioni ‘classiche’ resistono e sono Il Trono di Spade HBO trasmesso in Italia da SKY e Riverdale, produzione CW distribuita da noi da Premium. Ma entrambe non stanno sul podio, in cui la primo posto svetta, trainato dal 2016, Stranger Things, seguito da ...

serie A - Maran deluso : "Non riconosco più il Chievo" : BENEVENTO - Si chiude amaramente l'annata del Chievo che registra la terza sconfitta di fila, la quarta nelle ultime cinque giornate (in mezzo c'è il pareggio senza gol contro la Roma). Dopo Crotone e ...

Basket - una serie A sempre più straniera e un’Italia operaia che sogna i Mondiali 2019 : “L’utilizzo degli stranieri sta uccidendo la nostra pallacanestro“. Il monito è arrivato direttamente dal presidente della FIP Gianni Petrucci nel corso dell’ultimo Consiglio Nazionale del CONI. “Abbiamo ricevuto dalla Lega di Serie A una proposta assurda che prevederebbe l’utilizzo di 12 giocatori stranieri su 12 iscrivibili a referto pagando una tassa. Sembra che questo sia l’unico problema da ...

Le 10 serie tv più scaricate illegalmente nel 2017 : Al primo posto c'è la stessa degli ultimi sei anni e dietro un po' di conferme e qualche nuovo arrivo (e no, niente "Twin Peaks") The post Le 10 serie tv più scaricate illegalmente nel 2017 appeared first on Il Post.

The O.C. - torna su La5 la serie tv più amata degli ultimi anni : Indietro 28 dicembre 2017 “Chi sei?”“Chiunque tu vuoi che sia”torna su La5 una delle serie tv più amate degli ultimi anni: The O.C.Appuntamento dal 28 dicembre con un doppio episodio a partire dalle 15:55 dal lunedì al venerdì. Quando Ryan Atwood (Benjamin McKenzie), un teenager dalla scorza dura e dall’intelligenza pronta, mette la testa sotto […] L'articolo The O.C., torna su La5 la serie tv più amata degli ultimi anni sembra essere il ...

Young Sheldon è la serie CBS più vista del 2017 : lo spin-off di The Big Bang Theory sarà rinnovato? : Gli ascolti in casa CBS parlano chiaro: Young Sheldon è la nuova serie tv più vista del 2017 sul network americano. A conferma dell'ottimo riscontro in patria, c'è il report di TVLine che spiega come i numeri di rating si aggirino su una media del 2.4, secondo solo alla veterana The Big Bang Theory, stabilizzata al 2.9. Cifre ottime per la CBS, che da più di dieci anni ha dato ospitalità alla comicità delle serie di Chuck Lorre, rappresentate ...

2018 : Le nuove serie TV che attendiamo di più : Sono quindi alte le asprttative attorno ad Altered Carbon , Serie sulla digitalizzazione della coscienza umana che il colosso dello streaming sta tirando fuori dalle pagine dell'omonimo romanzo noir ...

Gattuso - vendetta Milan : "io - il più scarso della serie A. Ma ho la vittoria nel dna" : Subito dopo il successo nel derby, l'allenatore rossonero ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: "Questa vittoria ci fa lavorare con più tranquillità. Io sono forse sono il più scarso allenatore ...

serie A - i tifosi tornano allo stadio - sono il 10% in più : Serie A, i tifosi tornano allo stadio, sono il 10% in più Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Serie A – Aumentano le presenze negli stadi della Serie A. Al termine della 18° giornata la media degli spettatori nella massima Serie (24.445) registra un incremento del 10,1% rispetto al dato finale dello scorso campionato (22.217). Si tratta del miglior dato ...