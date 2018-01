Le mostre da non perdere nel 2018 a Londra | Milano | Parigi e New York

Tom Hanks - non mostrerò The Post a Trump : (ANSA) - NEW YORK, 22 DIC - Tom Hanks non mostrerà a Donald Trump il suo ultimo film The Post anche nel caso in cui dovesse arrivargli un invito da parte della Casa Bianca. Lo ha rivelato lo stesso ...

Imparare divertendosi in famiglia : HomeAway propone una selezione di musei e mostre per bambini in Italia per una piacevole pausa invernale (e non solo) : Come trasformare gli uggiosi weekend invernali in una fantastica vacanza in famiglia? E, perché no, magari unendo al divertimento anche l’opportunità di Imparare cose nuove? La risposta la dà HomeAway®, sito per l’affitto di case vacanze, che ha selezionato alcune proposte culturali in tutta Italia di sicuro interesse per i bambini. E grazie alle soluzioni abitative ad hoc per le famiglie, la vacanza diventa un momento unico di ...

mostre Natale 2017 : dal Nord al Sud - gli appuntamenti da non perdere : 1968-1978 Artisti e gruppi dal Sessantotto ", mostra che racconta l'epoca della ribellione al sistema e della protesta politica, dell'impegno totale e delle militanze. Imperdibile per gli amanti ...

Non si vive di solo Hirst : le prossime mostre di Palazzo Grassi : Retrospettiva su Albert Oehlen e collettiva Dancing with Myself L'articolo Non si vive di solo Hirst: le prossime mostre di Palazzo Grassi proviene da VanityFair.it.

Pablo Echaurren a Catania e Lucas Foglia a Milano - i maestri del fumetto a BilBOlBul. 7 mostre da non perdere nel weekend : Lucas Foglia a Milano, Pablo Echaurren a Catania, i maestri del fumetto, Mattotti, Jacovitti e Lambé a Bologna per BilBOlBul, il fascino dell'Egitto a Siena, Home Beirut. Sounding The Neighbors a Roma: 7 mostre da non perdere questo weekend1. Human Nature, Lucas FogliaMilano, Galleria Micamera, 16 novembre - 16 dicembre2. "Pablo Echaurren. Soft Wall"Catania, Palazzo Platamone, - Palazzo della Cultura, 24 novembre - 14 gennaio3. Home ...

Idee viaggio. Tra musei e mostre a Marrakech - Vienna e Napoli (ma non solo) : L'arte incontra la scienza (fino al 18 marzo 2018, mostrarivoluzionegalileo.it ) nel Palazzo del Monte di Pietà: sette secoli di cultura, fra dipinti, disegni, documenti. Cosa faccio. Se Prato della ...

Photolux a Lucca e un secolo di fotografie Leica a Roma - 6 mostre da non perdere questo weekend : Photolux a Lucca e 100 anni di fotografia Leica a Roma, Oliviero Toscani a Chiasso e l'arte salvata dal sisma di Amatrice e Accumoli. E poi Lorenzo Castore a Catania e il penultimo weekend della Biennale di Venezia: 6 mostre per il weekend.1. Photolux Festival. Biennale Internazionale di Fotografia, "Mediterraneo"Lucca, 18 novembre-10 dicembre2. I Grandi Maestri. 100 Anni di fotografia LeicaRoma, Complesso del Vittoriano (Ala Brasini),16 ...

La storia criminale di Milano e il Picasso più intimo. Questo weekend non perdetevi queste 7 mostre : "Milano e la Mala", i "Bolscevichi al potere" a Milano e "Tosi e Sironi" a Milano, Picasso a Genova, Ejzenštejn, La rivoluzione delle immagini a Firenze, Kandinsky e Cage a Reggio Emilia, Come una falena alla fiamma a Torino: 7 mostre da non perdere nel weekend1. I Bolscevichi al Potere. 1917-1940: dalla Russia rivoluzionaria al terrore stalinianoMilano, La Casa di Vetro, 11 novembre - 10 marzo2. Milano e la Mala. La storia criminale ...

Kylie Jenner : i fan hanno scovato una prova che dimostrerebbe che NON è incinta : incinta o non incinta, questo è il problema! Da quando sono arrivati i primi rumors, ogni giorno spuntano nuovi indizi che confermano o smentiscono la possibile gravidanza di Kylie Jenner (che aspetterebbe un figlio da Travis Scott) [arc id=”ac8684cd-1398-49ad-a97f-7a38fd48bc7c”] Nessuno della famiglia Kardashian-Jenner ha mai ufficializzato la notizia e, mentre i tabloid parlano di strategia di marketing perché ...

I set di Woody Allen - le sequenze sismiche - Bernini e Artissima : 7 mostre da non perdere questo weekend : Brian Hamill, il fotografo di Woody Allen e "Monsanto" di Mathieu Assalin a Bologna, Artissima a Torino, Bernini a Roma, Chagall alla Permanente di Milano, Sequenza Sismica a Modena, KM0 - KILOMETRIZERO a Roma: 7 mostre da non perdere questo weekend1. Artissima 2017Torino, 3-5 novembre2. Chagall. Sogno di una notte d'estatePermanente di Milano, 14 ottobre - 28 gennaio 20183. Brian Hamill's Test Of Time: Woody Allen, New York e gli altriBologna, ...

Le mostre da non perdere quest'autunno : Da non perdere, l'area tematica degli organi colpiti da malattie o da invecchiamento e la galleria degli atleti, dove sono esposti 12 corpi interi nelle posizioni tipiche di determinati sport. Al ...