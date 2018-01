L' augurio di Papa Francesco | Ogni vita | anche scomoda o ripugnante | va amata

L'augurio del Papa : "In occasione del Santo Natale le persone sequestrate possano tornare a casa" : Poi l'esortazione ai fedeli: "In queste ore che ci separano dal Natale, trovate qualche momento per fermarvi in silenzio e in preghiera davanti al presepe, per adorare nel cuore il mistero del vero Natale, quello di Gesù, che si avvicina a noi con amore, umiltà e tenerezza"