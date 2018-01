L' anno inizia con le tariffe in aumento Molte novità sulle pensioni

Tennis - a Shenzen : inizia bene l'anno di Halep e Sharapova : Prima vittoria 2018 da n.1 al mondo per la 26enne rumena Simona Halep, che in soli 69 minuti ha sconfitto 6-4 6-1 Nicole Gibbs, n. 110 Wta. Nulla da fare per Jasmine Paolini: la 21enne di Castelnuovo ...

Un tuffo gelido è il miglior modo di iniziare l'anno. O forse no : Paese che vai, tradizione di Capodanno che trovi. C'è però un fil rouge che collega molte località d'Europa e del Mondo. L'intreccio è

Oroscopo 2018 - Cancro/ Paolo Fox : coppie in crisi? Gennaio decisivo. Da Luglio "inizia" il vostro anno : Oroscopo 2018 di Paolo Fox: Cancro, quali sono state le previsioni dell'astrologo per il segno dello Zodiaco? Rivediamo l'anno del celebre Renzo Arbore.(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 15:44:00 GMT)

Alitalia - Ilva & co. : inizia l'anno delle grandi imprese : Nuovo anno all'insegna di sfide cruciali per le principali aziende italiane. C'è chi, come Ilva e Alitalia , dopo un 2017 vissuto 'pericolosamente', guarda al 2018 come l'anno della svolta per ...

Palermo - Comune in ritardo : le iniziative del Natale partiranno il 2 gennaio : Nonostante gli intoppi nell'iter del bando, l'assessore alla Cultura Cusumano annuncia in Consiglio che le manifestazioni si faranno ugualmente. Si comincia...

Eros : piccolo vademecum per iniziare lanno alla grande : Come fare? Iniziamo col fare sport, che sia corsa, sci, nuoto non importa: con un occhio all'alimentazione, possiamo ritrovare la nostra forma fisica e la fiducia in noi stesse e nel nostro corpo. Ci ...

Vittoria 5 Stelle : le leggi di iniziativa popolare ora dovranno essere votate entro tre mesi : di Vito Crimi Ci son voluti dieci anni ma ce l'abbiamo fatta. Oggi è una giornata epocale perché non sarà più possibile insabbiare le leggi di iniziativa popolare nella palude del Senato, le proposte dei cittadini non saranno più rinchiuse nei polverosi cassetti del Senato ma dovranno essere obbligatoriamente votate. Vi ricordate come ha avuto inizio tutto? Proprio con una legge di iniziativa popolare, "Parlamento pulito”, oltre 10 anni ...

Le iniziative popolari hanno di nuovo il vento in poppa : Vi sono inoltre l'iniziativa popolare di PS, Verdi, PBD, PEV, Partito pirata e di Transparency International Suisse "Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)...

Astronomia : il nuovo anno inizia col botto - a Capodanno la Superluna più grande del 2018 : Il nuovo anno inizierà con uno spettacolo in cielo: nella volta celeste potremo infatti ammirare la Superluna più grande del 2018. Il nostro satellite raggiungerà il plenilunio il 2 gennaio 2018 alle 03:24 ora italiana e verrà a trovarsi nel punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita (perigeo, 356565 km) il 1° gennaio 2018 alle 22:56 ora italiana: quando questi due eventi astronomici “coincidono” si parla comunemente di ...

Torna la Christmas Jumper mania : 180.000 persone hanno già indossato il maglione natalizio simbolo dell’iniziativa di Save the Children [GALLERY] : 1/18 ...

Impiegata e madre di due figli inizia a fare la prostituta : "Ci sono mogli che fanno di peggio" : Come può un’ Impiegata, moglie e madre di due figli, decidere da un giorno all’altro di iniziare a prostituirsi?

Elite Dangerous : gli alieni Thargoid hanno iniziato ad attaccare le stazioni spaziali : La leggendaria minaccia Thargoid di Elite Dangerous ha intrapreso la fase successiva del suo piano per il dominio galattico, attaccando le stazioni spaziali e causando totale devastazione, riferisce Eurogamer.Si tratta di un'escalation nella storyline dei Thargoid nonché uno degli sviluppi più interessanti della narrazione di Elite Dangerous.Uno dei primi resoconti di attacchi Thargoid sulle strutture umane provene dal comandante della comunità ...

L’Unione Europea e il Regno Unito hanno trovato un accordo per iniziare la seconda fase dei negoziati su Brexit : Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha detto oggi che l’Unione Europea e il Regno Unito hanno trovato un accordo per iniziare la cosiddetta “fase due” dei negoziati su Brexit, quella relativa ai trattati commerciali che dovranno regolare i The post L’Unione Europea e il Regno Unito hanno trovato un accordo per iniziare la seconda fase dei negoziati su Brexit appeared first on Il Post.

Isernia Illustrate le iniziative che verranno messe in atto dalla 'LeD Molise' : ... quella che dovrà, gioco forza, assicurare loro una ricollocazione nel mondo del lavoro attraverso l'area di crisi complessa. E le scadenze delle iniziative sono a brevissimo termine, la prima, ...