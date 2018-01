Sport 2018 - che anno! Olimpiadi Invernali - Giochi del Mediterraneo - European Championships e tanto altro 365 giorni da non perdere su OA ... : Quali? Per ora non vi anticipiamo niente, ma aspettatevi gradite sorprese Di sicuro, OA Sport nel 2018 vi consentirà anche di sdraiarvi comodamente sul divano a guardare in streaming tanti ...

Felice anno Nuovo! Ecco il doodle di Google che dà il benvenuto al 2018 : 1/7 ...

Concerti di Venezia e Vienna - il Capodanno 2018 in musica sulla Rai (anche in HD) : È il grande direttore d'orchestra italiano Riccardo Muti (nella foto) il protagonista del Concerto di Capodanno da Vienna, dalla Sala d’oro del Musikverein. L'evento sarà riproposto in differita alle 13.50 su Rai 2 e poi in replica in prima serata alle ore 21.15 su Rai 5 (canale 23 del digitale terrestre, canale 13 di Tivùsat). Il concerto di Capodanno della Wiener Philarmo...

Sport 2018 - che anno! Olimpiadi Invernali - Giochi del Mediterraneo - European Championships e tanto altro…365 giorni da non perdere su OA Sport : Benvenuto, 2018! Sarà un anno Sportivo memorabile, con un addensarsi di grandi eventi che non concederà un attimo di tregua ad appassionati ed addetti ai lavori. L’Italia non si è qualificata ai Mondiali di calcio? Tranquilli, di carne al fuoco ce ne sarà davvero tantissima. Si comincia a febbraio con le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il Bel Paese ci arriverà con diverse carte da giocare, confidando di cancellare lo ...

Oroscopo 2018 - Bilancia/ Paolo Fox - Mara Venier : inverno all'insegna di novità - anche per il nuovo anno... : Oroscopo 2018 di Paolo Fox: Bilancia, quali sono state le previsioni dell'astrologo per il segno dello Zodiaco? Rivediamo l'anno della conduttrice Mara Venier.(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 01:11:00 GMT)

AL BANO E ROMINA POWER/ I due sul palco insieme a pochi minuti dalla mezzanotte (L’anno che verrà) : Al BANO e ROMINA POWER protagonisti nei festeggiamenti di San Silvestro su Rai 1 a Maratea. Per la coppia a marzo ci sarà l’ultimo tour a conclusione di una impareggiabile carriera.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 23:53:00 GMT)

2018 - ecco i due eventi principali che accadranno secondo l’infallibile Baba Vanga : Quali sono le previsioni per il 2018? Il 2018 ormai è arrivato e gli oroscopi si sono affannati a fine 2017 nel dirci cosa accadrà quest’anno. Anche la veggente bulgara Baba Vanga, vissuta nel ‘900, può fornirci una chiave di lettura di questo 2018. E a lei bisogna sempre dare un certo credito, visto che ha previsto, tra le altre cose, la Seconda Guerra mondiale, l’affondamento del sottomarino russo Kursk, l’11 settembre e l’elezione di Barack ...

Raf/ Il pugliese porta a Maratea l'aria di anni ottanta e si balla aspettando mezzanotte (L'anno che verrà) : Raf, il cantante pugliese è tra gli ospiti della serata su Rai Uno che ci porta direttamente al 2018. Sul palcoscenico di Maratea porta gli anni '80. (L'anno che verrà)(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 23:43:00 GMT)

Patty Pravo/ Foto - il bacio con Cristiano Malgioglio diventa virale (L'anno che verrà) : Video, Patty Pravo si racconta senza censure e parla del suo torbido rapporto con il sesso e soprattutto delle droghe. Che avventure assieme a Jimi Hendrix...(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 23:31:00 GMT)

I fratelli napoletani che hanno beffato la Apple Video : Due fratelli di Arzano, in provincia di Napoli, nel 2012 hanno registrato il marchio #steve jobs, con un logo composto da una J con sopra una foglia, cosa che ha fatto infuriare la #Apple, che li ha trascinati in tribunale. Ma i giudici hanno dato ragione a Vincenzo e Giacomo Barbato, che ora potranno utilizzare tale marchio in tutto il mondo. La Apple ci ha trascinato in tribunale sostenendo che la J che compone il logo appaia morsicata come la ...

Primo S. Silvestro di mia sorella fuori casa e io - la minore - che aspettavo l'anno in famiglia a Bra : FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Era il 1963, il Primo Capodanno che noi famiglia Nemolis si trascorreva a Bra. Non conoscevamo ancora le abitudini della città, e ancora meno i locali dove si festeggiava l'...

“L’anno che verrà” – 31 dicembre 2017 – Amadeus inaugura il 2018 da Maratea con Albano - Romina - Malgioglio… : Dal lontano 2003 è il consueto appuntamento che apre e chiude l’anno televisivo di Rai 1. Si tratta de L’anno che verrà, lo spettacolo in piazza dell’ammiraglia della TV di Stato, che quest’anno giunge alla quindicesima edizione. Dopo essere stato ospitato da Rimini (dal 2003 al 2010), Courmayeur (dal 2011 al 2014), Matera (2015), Potenza […] L'articolo “L’anno che verrà” – 31 dicembre 2017 ...