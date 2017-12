L' ANNO CHE VERRÀ Ospiti e anticipazioni del Capodanno di Rai1 | Matthew Lee fa scatenare

Primo S. Silvestro di mia sorella fuori casa e io - la minore - che aspettavo l'ANNO in famiglia a Bra : FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Era il 1963, il Primo Capodanno che noi famiglia Nemolis si trascorreva a Bra. Non conoscevamo ancora le abitudini della città, e ancora meno i locali dove si festeggiava l'...

“L’ANNO CHE verrà” – 31 dicembre 2017 – Amadeus inaugura il 2018 da Maratea con Albano - Romina - Malgioglio… : Dal lontano 2003 è il consueto appuntamento che apre e chiude l’anno televisivo di Rai 1. Si tratta de L’anno che verrà, lo spettacolo in piazza dell’ammiraglia della TV di Stato, che quest’anno giunge alla quindicesima edizione. Dopo essere stato ospitato da Rimini (dal 2003 al 2010), Courmayeur (dal 2011 al 2014), Matera (2015), Potenza […] L'articolo “L’anno che verrà” – 31 dicembre 2017 ...

Wind CapodANNO in Musica / In diretta su Canale 5 : Annalisa - Shade - Federica - Michele Bravi ed Elodie : Wind Capodanno in Musica, in diretta su Canale 5: ospiti Fabrizio Moro, Ermal Meta, Gabry Ponte, Riki, Noemi, Anna Tatangelo. Federica Panicucci conduce (oggi, domenica 31 dicembre)(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 22:20:00 GMT)

Al Bano e Romina Power/ Il pubblico è tutto con il cantante e lui si commuove (L’ANNO CHE verrà) : Al Bano e Romina Power protagonisti nei festeggiamenti di San Silvestro su Rai 1 a Maratea. Per la coppia a marzo ci sarà l’ultimo tour a conclusione di una impareggiabile carriera.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 22:13:00 GMT)

Whatsapp va in tilt a poche ore da CapodANNO. Poi la ripresa : La piattaforma di messaggistica si è bloccata in Europa, Brasile e parti di Usa, India e Malaysia. L’hashtag #Whatsappdown è subito diventato trend topic

Mattarella : «Il 2018 sarà l’ANNO delle elezioni - il lavoro sia la priorità per le forze politiche» : Il ricordo dei 70 anni della Costituzione «al cui vertice c’è la sovranità popolare». E il parallelo tra i 18enni che vanno per la prima volta al voto e quelli che 100 anni fa furono inviati nelle trincee della prima guerra mondiale

CapodANNO - Paese che vai usanze che trovi : Paese che vai usanze che trovi. E questo vale anche per Capodanno dove se in Italia la tradizione vuole che si mangi cotechino e lenticchie che, secondo credenza popolare, sarebbero benauguranti e...

