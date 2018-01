L' anno che verrà | Amadeus chiude col botto il 2017

Nainggolan - Capodanno di polemiche : ubriaco fradicio - bestemmia e fuma in un VIDEO : Non mancano le polemiche neanche a Capodanno. Il protagonista in questo caso è Raja Nainggolan, il quale poco furbescamente ha pubblicato dei VIDEO su Instagram non proprio eccezionali per un professionista del suo calibro. I VIDEO, poi rimossi ma ancora visibili a corredo dell’articolo, lo ritraggono in scene familiari a ridosso della mezzanotte di ieri. Dapprima il calciatore fuma e beve, poi inizia a giocare a paddle, una partita ...

Capodanno : 35 feriti a Napoli e provincia - anche un bimbo di 8 anni : A causa di esplosioni di fuochi d’artificio di Capodanno a Napoli e in provincia i feriti sono 35 (13 in provincia e 22 in città): dato in diminuzione rispetto al 2017 quando i feriti furono 10 di più. Il più giovane è un bimbo di 8 anni, ferito alla mano destra per lo scoppio di un petardo, ricoverato all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Un 12enne è invece stato ferito mentre si trovava sul balcone della sua abitazione nel ...

Fiumicino - in fiamme otto auto in un parcheggio : forse incendiante da un botto di Capodanno : fiamme nella notte in un parcheggio ParkingGo all'ingresso della città di Fiumicino (Roma), sulla via Portuense. A quanto si è appreso, sono rimaste coinvolte e danneggiate otto auto parcheggiate. Sul ...

Ascolti TV | Domenica 31 dicembre 2017. L’anno che verrà (35.4%) doppia il Capodanno in Musica (17.1%) : L'Anno che verrà Su Rai1 L’Anno che verrà ha conquistato 5.536.000 spettatori pari al 35.4% di share. Su Canale 5 Wind Capodanno in Musica ha raccolto davanti al video 2.753.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Rai2 Gli Aristogatti ha catturato l’attenzione di .000 spettatori. Su Italia 1 Fantozzi ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Su Rai3 All’inseguimento della Pietra Verde ha raccolto davanti al ...

L’anno che Verrà : con Amadeus su Rai 1 anche Lorenzo Licitra. Ecco il cast : Lorenzo Licitra Dall’ennesima reunion di Al Bano e Romina Power alla partecipazione di Cristiano Malgioglio. E’ un cast ricco e variegato quello che festeggerà in diretta su Rai 1 L’Anno Che Verrà, il tradizionale appuntamento della sera di San Silvestro, condotto per il terzo anno consecutivo da Amadeus. Ecco chi ci sarà. L’Anno Che Verrà: il cast presente a Maratea Il Capodanno di Rai 1 sarà ancora in Basilicata, ...

Corea del Nord - Kim minaccia gli Usa anche nel messaggio di Capodanno : “Pulsante nucleare è sulla mia scrivania” : Il “pulsante nucleare” è sulla mia scrivania e “l’intera area degli Stati Uniti continentali è sotto il raggio d’azione nucleare”. Il leader NordCoreano Kim Jong-un torna a minacciare gli Usa nel suo consueto messaggio di inizio anno trasmesso dalla tv di stato della Corea del Nord. La nostra forza nucleare è stata “completata”, ha aggiunto Kim che poi ha avvertito: “Gli Usa non inizino mai una ...

Ascolti tv ieri - Rai 1 con ‘L’anno che verrà’ o Canale 5 con ‘Capodanno in musica’? | Auditel 31 dicembre : Come sono andati gli Ascolti tv di ieri? Quale palinsesto avrà conquistato il successo nell’ambito dello share? Rai 1 o Canale 5? Dati Auditel del capodanno in tv. Ascolti tv 31 dicembre 2017 Rai 1, “L’anno che verrà”. In diretta dalla splendida perla di Maratea, Amadeus ha traghettato i 0.000 telespettatori che hanno scelto la serata di Rai 1 nel 2018. Il capodanno Rai de “L’anno che verrà”, infatti, ha ...

