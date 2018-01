L' altro Natale | anziana buttata fuori casa e lasciata al gelo | denuncati i figli

altro che "basta il pensiero" - il regalo di Natale di Kanye West a Kim Kardashian è uno 'schiaffo alla povertà' : Un mazzo di fiori, una trousse di trucchi o una scatola di cioccolatini? Praticamente ogni marito al mondo si è domandato quale fosse il miglior regalo da poter fare alla consorte per Natale, evitando di cadere nel banale. A porsi lo stesso quesito è stato il rapper Kanye West al momento di acquistare i regali per la sua Kim Kardashian, ma avendo un conto in banca decisamente più gonfio della maggior parte dei mariti sulla ...

Gelo - macerie e ritardi Per i terremotati un altro Natale triste : Secondo Natale da sfollati. É stata la triste sorte, a un anno e mezzo dall'evento sismico, di almeno metà della popolazione terremotata del centro Italia. Soltanto un solido spirito di adattamento e un forte amore per la propria terra d'origine sta aiutando questa gente a superare le tantissime difficoltà che giorno dopo giorno gli si parano davanti. Non bastano le scosse, anche di debolissima entità che si ripresentano ...

Bollette - assicurazioni e molto altro - dopo le spese di Natale arriva la stangata : arriva la stangata. Dalle Bollette della luce ai pedaggi autostradali. Passando per assicurazioni, servizi bancari, prodotti per la casa e spese scolastiche. Con il nuovo anno arriva anche la ...

altro che “Solstizio d’Inverno” : in Brasile oggi inizia l’estate - e Copacabana si prepara al Natale così [GALLERY] : 1/8 Foto Lapresse ...

Offerte Amazon del giorno : SSD - monitor e tanto altro nell’ultimo giorno per i regali di Natale! : Ecco le Offerte Amazon del giorno, un articolo in continuo aggiornamento dove potrete usufruire degli imperdibili sconti Amazon! Ah, e non dimenticate le esclusive Offerte Amazon della settimana! E se ciò non bastasse, non dimenticate di visitare la nostra sezione Offerte dove troverete le migliori Offerte e coupon nel mondo della tecnologia. Ma non perdiamo altro tempo, ecco tutte le migliori Offerte di oggi! Offerte Gearbest: coupon su ...

Raffaello Tonon senza Luca Onestini : passerà il Natale con un altro concorrente del Grande Fratello Vip : Raffaello Tonon non passerà il Natale insieme all’amico Luca Onestini Natale all’insegna dell’amicizia per Raffaello Tonon. Il conduttore e opinionista passerà il 25 dicembre in compagnia di amici. E non di amici qualsiasi bensì di concorrenti del Grande Fratello Vip. No, non stiamo parlando di Luca Onestini, il Grande compagno di Tonon all’interno della Casa […] L'articolo Raffaello Tonon senza Luca Onestini: ...

altro che "bianco" Natale! Ecco cosa ci aspetta nella giornata del 25 dicembre (secondo i meteorologi) : La morsa del freddo sta per allentarsi su gran parte dell'Italia, bisogna solo avere pazienza. Come spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo, infatti, l'ondata di gelo che sta mettendo alla prova la resistenza degli italiani un po' ovunque ha le ore contate e durerà fino a mercoledì. Nei giorni immediatamente precedenti alle festività, così come a Natale, le temperatura dunque si alzeranno - rimanendo comunque ...

Allarme rosso del Wwf per 16 specie che rischiano di non vedere un altro Natale : ...i riflettori sul rischio di estinzione di alcune specie prezionse e chiamare tutti a raccolta per combattere le minacce che rischiano di cancellare tesori di biodiversità in Italia e nel Mondo". ...

Alberi di Natale - altro che ‘Spelacchio’. Quello caricato sul tettuccio di quest’auto è imbarazzante : Nello stato del Montana alcuni automobilisti riprendono un uomo che trasporta sul tettuccio della macchina un gigantesco albero di Natale, con tanto di radici e già completamente addobbato. Lo avrà comprato così per risparmiare tempo o lo avrà sradicato furtivamente? Il video ha scatenato l’ironia della Rete, dove si rincorrono le ipotesi più assurde L'articolo Alberi di Natale, altro che ‘Spelacchio’. Quello caricato sul ...

Tutto un altro Natale - otto spettacoli di solidarietà : Gli altri spettacoli sono previsti a Rossano e Torano Castello. Sabato 30 dicembre, alle 18, nella sala polifunzionale di Torano Castello, MDD " Movimento Difesa Disabili organizza lo spettacolo "...

Depressi a Natale? Perché si è soli in mezzo alla folla e c'è il passaggio da un anno all'altro : Il Natale e tutte le festività a cavallo fra l'anno vecchio e quello nuovo dovrebbero rappresentare un momento di gioia e convivialità per tutti: invece proprio in questo periodo dell'anno si parla di ...

altro che Stella cometa : a Natale Terra sfiorata da asteroide - quali rischi : Terra sfiorata da un asteroide tra qualche settimana. Il Natale quando arriva arriva. Manca meno di un mese ormai e tra le persone è già scattata l’ansia da regalo. Sebbene qualcuno l’abbia mitigata approfittando dell’ennesima diavoleria prodotta dal capitalismo: il Black Friday. I tempi stanno cambiando e in molte scuole probabilmente non sarà neppure realizzato il tradizionale presepe, in nome di un laicismo scoperto solo ora a oltre ...