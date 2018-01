La data di uscita di Death Stranding potrebbe essere svelata prima del previsto

Film in uscita al cinema nel mese di gennaio 2018 : data - trama - cast : Scopriamo il calendario dei Film in uscita al cinema nel mese di gennaio 2018. I titoli sono numerosi e trattano svariati temi. Nell’elenco che riportiamo di seguito trovi le schede riassuntive. LEGGI ALTRI ARTICOLI SUL #cinema Il calendario dei Film in uscita al cinema è articolato settimanalmente. In ogni settimana è riportato l’elenco dei Film in base alla data di uscita nei cinema. Puoi approfondire gli argomenti cliccando sulle ...

In arrivo il nuovo singolo di Emma dopo l’annuncio di Essere qui : ecco titolo e data d’uscita : Il nuovo singolo di Emma sta per arrivare. dopo l'annuncio dell'uscita di Essere qui, l'artista salentina ha sciolto le riserve sul primo estratto dal disco, rivelando che arriverà il 5 gennaio prossimo. Il brano è già in pre-save su Spotify. L'isola è il titolo del brano con il quale Emma Marrone ha scelto di tornare in radio, dopo il successo dei singoli estratti da Adesso con cui è approdata anche al cinema. Il giorno 5 gennaio è quindi ...

Annunciati il titolo e la data d’uscita del nuovo album di Emma - arriva la sorpresa di Capodanno : Il titolo e la data d'uscita del nuovo album di Emma sono finalmente ufficiali. Dopo mesi di indiscrezioni, l'artista ha finalmente sciolto le riserve sul titolo del lavoro che seguirà il successo di Adesso. Il nuovo corso discografico di Emma è Essere Qui, con uscita prevista per il 26 gennaio 2018. Ancora da decidere quale sia il singolo di lancio di Essere qui, anche se l'artista non si lascerà scappare l'occasione di annunciare grandi ...

Samsung Galaxy S9 e S9+ - uscita anticipata? data presentazione - prezzo : Samsung Galaxy S9 e S9+, uscita anticipata? Data presentazione, prezzo Samsung Galaxy S9, uscita anticipata? Data presentazione Il Samsung Galaxy S9 brucia le tappe. Il nuovo smartphone della casa ...

La data di uscita di Red Dead Redemption 2 rivelata da un retailer danese? : Dopo un 2017 già di altissima qualità, il 2018 si presenta come un'annata davvero imperdibile grazie a tante esclusive e a diversi pezzi da novanta a livello di multipiattaforma. Un esempio? Red Dead Redemption 2.Il titolo targato Rockstar Games era atteso nel corso del 2017 ma è stato rinviato alla primavera del 2018. L'attesa sarà in realtà leggermente più lunga? Nel caso in cui la data di uscita indicata da un retailer danese dovesse ...

Deadly Premonition : The Board Game ha una data di uscita : Deadly Premonition: The Board Game, il gioco da tavolo dedicato al survival horror pubblicato su PlayStation 3 e Xbox 360, è stato annunciato qualche tempo fa e, grazie a un trailer, abbiamo già avuto modo di vedere come si svolge una partita.Ora, scopriamo la data di uscita europea del gioco grazie alla segnalazione di Gamereactor.eu: a partire dal prossimo 31 gennaio 2018 potremo mettere le mani su Deadly Premonition: The Board Game, il quale ...

Furi : svelata la data di uscita della versione Switch : Qualche tempo fa, The Game Bakers aveva annunciato l'arrivo del suo particolare Furi su Nintendo Switch, la versione per la console ibrida che si va ad affiancare a quelle già disponibili per PlayStation 4, PC e Xbox One.Ora, grazie alla segnalazione di Mynintendonews sappiamo quando il titolo arriverà su Switch: i giocatori potranno mettere le mani su gioco il prossimo 11 gennaio.Per chi non lo sapesse, Furi è un hack and slash dalle tinte ...

