Kim Jong-un avvisa | ho il pulsante nucleareDagli Usa | guerra mai così vicina E Tokyo

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Kim Jong-un apre alla partecipazione della Corea del Nord! : Kim Jong-un ha clamorosamente aperto alla possibilità che una delegazione di atleti della Corea del Nord partecipi alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 . Durante il discorso d’apertura dell’anno, il dittatore non preclude la partecipazione di suoi atleti alla rassegna a cinque cerchi che si svolgerà nella nemica Corea del Sud dal 9 al 25 febbraio. Le sue parole lasciano speranza: “I Giochi Invernali che si terranno in ...

Kim Jong Un pronto a inviare atleti alle Olimpiadi invernali in Corea del Sud : Le Olimpiadi , ha continuato il giovane dittatore, saranno 'una buona opportunità per testimoniare la grazia del popolo Corea no al mondo'; e ha ricordato che 'l'anno 2018 sarà un anno significativo ...

Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un ha tenuto un discorso con aperture e minacce insieme : Le aperture sono sulle Olimpiadi Invernali in Corea del Sud, le minacce sono per gli Stati UNiti The post Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un ha tenuto un discorso con aperture e minacce insieme appeared first on Il Post.