Jet privato e polemiche | la signora Bonolis chiede scusa | Facciamo pace

Boateng e Satta nel mirino dei social per il Jet privato per Dubai : Melissa Satta ha tarscorso il suo Capodanno a Dubai. Ma poco prima della partenza è stata coinvolta in una bufera social che di fatto avrà stupito e non poco la showgirl ed ex velina. La Satta ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una foto a bordo di un jet privato in partenza per il Qatar in compagnia del marito Kevin Prince Boateng. Con la coppia anche alcuni amici che sorridendo si sono mostrati nello scatto. Apriti cielo. La Satta ...

La moglie di Bonolis sul Jet privato e la replica ad Aldo Grasso : Una foto a bordo di un jet privato ha immediatamente scatenato le polemiche con i consueti attacchi da parte degli haters sui social. Insulti e critiche sono piovute ancora una volta puntuali: "moglie depressa e frustrata", scrive qualche utente. Ma ad accendere la bufera sulla moglie di Paolo Bonolis sono state le parole di Aldro Grasso sul Corriere della Sera che di fatto hanno messo nel mirino la Bruganelli: "La ...

Sonia Bruganelli - la moglie di Bonolis posta la foto della figlia sul Jet privato. E’ polemica : “Che miseria questa immagine” : Sonia Bruganelli ci ricasca. Non è la prima volta che la compagna di Paolo Bonolis attira le ire dei commentatori social e anche stavolta a far arrabbiare i fan della coppia e la presunta (secondo i fan) “ostentazione della ricchezza”. Sonia ha infatti postato una foto scattata alla figlia sul jet privato noleggiato con la famiglia per andare in Kenya. “Che miseria questa foto”, scrive qualcuno. “Andate in Kenya a ...

Briatore vola in vacanza con il figlio Nathan : le immagini del suo Jet privato : Trascorrerà il Capodanno nel suo resort di lusso, il Lion in the Sun, in Kenya, Flavio Briatore, atterrato a Malindi con il

I Bonolis in Kenya con il Jet privato - la bufera dopo questa foto : Attivissima sui social, Sonia Bruganelli non ci pensa un attimo a pubblicare su Instagram le foto della vacanza in Kenya, dove sta trascorendo le vacanze di capodanno con tutta la famiglia. Neanche il tempo di partire, però...

Un Jet privato per una vacanza esclusiva. Briatore e il volo “da sogno” verso Malindi : Sul profilo twitter di Flavio Briatore due video che testimoniano il suo viaggio verso il Billionaire di Mailndi, in Kenya. Prima in volo, con il figlio Nathan Falco, poi a terra, una volta arrivati a destinazione L'articolo Un jet privato per una vacanza esclusiva. Briatore e il volo “da sogno” verso Malindi proviene da Il Fatto Quotidiano.

Lewis Hamilton nei Paradise Papers : l'ipotesi - evasione fiscale sul suo Jet privatoa : Campione del mondo e anche campione tra i furbetti? Forse. Già, perché dopo politici e reali, le rivelazioni sui paradisi fiscali coinvolgono anche uomini di sport. È tra loro compare pure il nome di Lewis Hamilton . Si tratta dei cosiddetti Paradise Papers , le carte riservate sulle società offshore usate per aggirare il fisco rivelate da un'inchiesta del ...

Lewis Hamilton nei Paradise Papers : non ha pagato l'Iva sul suo Jet privato? : L'indiscrezione arriva dall'Inghilterra: Lewis Hamilton, il neo campione del mondo di Formula 1, uno degli sportivi più ricchi del mondo, sarebbe sotto inchiesta per aver evaso le tasse. Il nome del pilota della Mercedes è presente nei Paradise Papers, i documenti delle società offshore usate per aggirare il fisco portate alla ...