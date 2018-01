ITALIA 2018 Ripartire da Mattarella

Capodanno 2018 - brindisi e feste in piazza nelle città ITALIAne : Da Palermo a Torino, ecco come le città italiane hanno festeggiato il 2018: fuochi d'artificio, brindisi in piazza e poi musica

Pronostici Coppa ITALIA Quarti Finale 2-3 Gennaio 2018 Tim Cup : Il panettone con il mascarpone forse sono ancora sullo stomaco ma il calcio non conosce soste: questo 2018 è iniziato da pochissime ore ma già dobbiamo fare i conti con i Pronostici dei Quarti di Finale di Coppa Italia (Tim Cup) che si giocheranno tra martedì 2 Gennaio 2018 e mercoledì 3 Gennaio 2018. Chi si guadagnerà il diritto di sfidare Milan e Lazio al turno successivo? Proviamo a prevederlo con il nostro consueto appuntamento con ...

GREMLINS 2/ Su ITALIA 1 il film con John Glover e Robert Prosky (oggi - 1 gennaio 2018) : GREMLINS 2, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 1 gennaio 2018. Nel cast: John Glover, Robert Prosky e Christopher Lee, alla regia Joe Dante. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 04:27:00 GMT)

Ginnastica - 2018 fondamentale per l’ITALIA. Giovani in rampa di lancio - aspettando le veterane. E Vanessa Ferrari… : Buon anno a tutta la Ginnastica artistica, l’alba sorge su un nuovo giorno dopo una notte di bagordi e inizia una nuova stagione che si preannuncia altamente spettacolare e imperdibile. Non c’è tempo per fermarsi e per festeggiare, la Polvere di Magnesio richiede allenamenti continui e infatti l’Italia incomincerà questo 2018 con un collegiale a Brescia: non si lascia nulla al caso, è ufficialmente incominciata la marcia verso ...

Volley - Calendario 2018 : tutte le date e gli eventi di una super stagione! Mondiali in ITALIA - la nuova Nations League - campionati e coppe : Si preannuncia un 2018 davvero spettacolare e intenso per il Volley: la stagione che incomincia oggi ci farà davvero divertire, è ricchissima di grandi eventi assolutamente spettacolari e imperdibile, tutti gli appassionati avranno modo di godersi della grande pallavolo per dodici mesi. L’anno appena incominciato culminerà naturalmente con i Mondiali: quelli maschili si disputeranno tra Italia e Bulgaria dall’8 al 30 settembre, ...

Auckland festeggia il 2018. Countdown in ITALIA - con l'allerta per terrorismo : Mentre la Nuova Zelanda festeggia il 2018, ultimissime ore di preparativi in Europa, con l'attenzione rivolta anche e soprattutto alla sicurezza. In Italia piazze a numero chiuso, barriere e controlli ...

Lotteria ITALIA 2018 : estrazione biglietti vincenti - premi in palio - data e orario “La prova del cuoco” : Come ogni anno l’attenzione mediatica e non soltanto è tutta rivolta a quel 6 gennaio, data che oltre che per l’Epifania è ormai ricordata anche per il giorno dell’estrazione finale dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2018. Come avrete intuito, nei paragrafi che seguono ci occuperemo di tutto ciò che concerne l’argomento, senza tralasciare i vari premi in palio, la data e l’orario della speciale puntata de “La prova del cuoco”. Fra ...

Triathlon - all’ITALIA serve un cambio di passo nel 2018. Non può bastare solo Alice Betto : L’obiettivo del 2018 del Triathlon italiano è senza dubbio quello di cominciare a raccogliere i frutti del progetto avviato nel corso della scorsa annata da Joel Filliol, l’Olympic Performance Director della Nazionale, che punta diritto a Tokyo 2020: bisogna andare oltre i risultati individuali di Alice Betto, che hanno salvato la scorsa stagione. L’atleta delle Fiamme Oro, che sarà l’unica azzurra in fascia Olympic A, proverà ...

Badminton - obiettivo crescita per l’ITALIA nel 2018. Giovani attesi a dei miglioramenti : L’Italia del Badminton nel 2018 punterà tutto, o quasi, sul #ProgettoGiovani #duemila20e24, che già quest’anno ha dato i primi frutti, proprio a livello Giovanile, in un percorso di crescita che proverà a portare dei rappresentanti competitivi con il field internazionale alle prossime due rassegne a cinque cerchi. Se nella competizione a squadre sono arrivate quest’anno due vittorie storiche agli Europei Under 17, la stessa ...

Giochi del Mediterraneo 2018 : quando si fanno? Il calendario completo e le date. L’ITALIA difende il primato nel medagliere storico! : I Giochi del Mediterraneo saranno uno degli eventi sportivi più importanti del 2018: niente potrà fermare la rassegna riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Dopo il rinvio del 2017 a causa di problemi finanziari, Tarragona è pronta per ospitare la competizione che tornerà così a essere protagonista a cinque anni di distanza dall’edizione di Mersin: dal 22 giugno al 1° luglio spettacolo assicurato nella città ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2018 – Classifica generale femminile : comanda la norvegese Oestberg - lontane le ITALIAne : Si è conclusa la seconda tappa del Tour de Ski 2018 di sci di fondo. Le donne erano impegnati nella 10km a tecnica classica di Lenzerheide. Questa è la nuova Classifica generale con la norvegese Ingvlid Flustad Oestberg in vetta, grazie al successo odierno. Alle sue spalle un’altra rappresentante del Paese scandinavo ovvero Heidi Weng in ritardo di 32″8 mentre in terza, con un 1’04″9 di ritardo l’americana Jessica ...

Elezioni 2018 - ITALIAni in cerca di stabilità. Ma sei su dieci sono pessimisti : Solo il 28% pensa che l'economia peggiorerà (l'anno scorso i pessimisti erano il 40%), ma al contempo rimangono pochi quelli che invece ritengono che migliorerà, il 15%, contro il 12% di un anno fa. ...