: RT @michelegiorgio2: Il #Likud, partito di maggioranza guidato da Netanyahu, ha approvato risoluzione che chiede a Israele di annettere gra… - PhoneyBa : RT @michelegiorgio2: Il #Likud, partito di maggioranza guidato da Netanyahu, ha approvato risoluzione che chiede a Israele di annettere gra… - fabompie61 : RT @michelegiorgio2: Il #Likud, partito di maggioranza guidato da Netanyahu, ha approvato risoluzione che chiede a Israele di annettere gra… - GFabrygherardi : RT @michelegiorgio2: Il #Likud, partito di maggioranza guidato da Netanyahu, ha approvato risoluzione che chiede a Israele di annettere gra… - LeoDende83 : RT @michelegiorgio2: Il #Likud, partito di maggioranza guidato da Netanyahu, ha approvato risoluzione che chiede a Israele di annettere gra… - NaniPuffo : RT @michelegiorgio2: Il #Likud, partito di maggioranza guidato da Netanyahu, ha approvato risoluzione che chiede a Israele di annettere gra… -

Il comitato centrale del, partito del premier Netanyahu, ha votato un documento che chiede ai suoi deputati di promuovere l'annessione degliisraeliani in Cisgiordania. Alla riunione hanno partecipato diversi ministri,ma non il premier. Un ministro ha chiarito che l'annessione riguarderebbe gliabitati da israeliani, non le città palestinesi. Una decisione "seria e crudele" per il governo palestinese, che invoca l'intervento della comunità internazionale.(Di lunedì 1 gennaio 2018)