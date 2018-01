Iran | un poliziotto ucciso e tre feriti nella città di Najafabad

Quinta notte di proteste in Iran . Ucciso un poliziotto. Auto incendiate nelle strade di Teheran : Trump: "E' tempo di cambiare". Il presidente Rohani risponde al capo della Casa Bianca: "Non ha diritto di simpatizzare con il popolo iraniano, dimentica che pochi mesi fa ha definito la nazione iraniana terrorista". La Germania: rispettare il diritto a manifestare pacificamente

Poliziotto si frattura una gamba salvando aspIrante suicida : Voleva farla finita, buttandosi dal cavalcavia di corso Appio Claudio che dal parco della Pellerina conduce in via Boselli e in corso Montegrappa a Torino. Alcuni passanti hanno notato il tutto e hanno lanciato...