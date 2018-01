Iran | Il regime di Teheran promette che non tollererà altre proteste

Iran - Pence : non deluderemo lotta regime : 19.00 "La coraggiosa e crescente resistenza del popolo Iraniano dà speranza e fede a tutti coloro che lottano per la libertà contro la tIrannia. Non li deluderemo". Così il vice presidente Usa, Pence, promette di difendere chi manifesta contro il regime di Rhoani. "Gli Stati Uniti non commetteranno più il passato errore vergognoso di ignorare l'eroica resistenza del popolo Iraniano mentre combatteva contro un regime brutale", ha assicurato su ...

Braking News dall'Iran - la morsa del regime - : ' Secondo l'agenzia di stampa Tasnim, affiliata alla forza terrorista di Quds, Alireza Radfar, vice governatore della politica e della sicurezza della provincia occidentale dell'Azerbaijan, ha ...

Iran - continuano le proteste contro il governo e la corruzione del regime : almeno 10 morti : Iran, continuano le proteste contro il governo e la corruzione del regime: almeno 10 morti Secondo la televisione di stato Iraniana, è di 10 morti e almeno trecento persone arrestate il bilancio delle manifestazioni antigovernative che da giorni infiammano il paese mediorientale. Il presidente Rouhani contro Trump: “Interferisce con il nostro governo. Forse si è […] L'articolo Iran, continuano le proteste contro il governo e la ...

Iran - il regime avverte i dimostranti : “Pagherete un caro prezzo” : Il governo Iraniano ha avvertito i manifestanti che oggi, per il quarto giorno consecutivo, sono scesi nelle piazze di decine di città per protestare a causa della crisi economica e contro il regime. Il ministro dell’Interno Abdolreza Rahmani Fazli ha lanciato un monito minaccioso: «Quelli che danneggiano i beni pubblici, violano la legge e l’ordin...

Iran - la rivolta che non ti aspetti. Quale futuro per il dopo-regime? : Che prima o poi sarebbe accaduto lo sapevamo tutti. Che sarebbe accaduto ora in questi giorni era davvero imprevedibile. Solo chi conosce l’Iran e chi come me ha vissuto le proteste del 2009 sulla propria pelle dopo l’elezione per il secondo mandato di Ahmadinejad, anche se da lontano oggi vive questi giorni con gran dolore. Giorni di tensioni e di ricerca affannata di notizie. Notizie confuse, che arrivano in continuazione, ma che ancora non ...

Iran - il regime spara sui ribelli : 6 morti : Il presidente Usa Donald Trump ha voluto mettere in guardia Teheran dopo le decine di arresti dei giorni scorsi: "Il mondo vi guarda", ha scritto su Twitter. Ma, nonostante il warning della Casa ...

Iran - proteste e scontri in piazza/ Video - il regime reagisce : otto morti. Trump : “Il mondo vi guarda” : Iran, Video proteste e scontri in piazza: il regime reagisce, otto morti. Trump avverte: “Il mondo vi guarda”. Le ultime notizie sulle contestazioni e manifestazioni(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 10:41:00 GMT)

Iran - 6 manifestanti morti negli scontri contro il regime. Trump : “Il mondo vi guarda” : Iran, 6 manifestanti morti negli scontri contro il regime. Trump: “Il mondo vi guarda” Proteste in Iran contro il regime: sei morti e diversi feriti negli scontri. Trump ammonisce il governo Iraniano su Twitter.Continua a leggere Proteste in Iran contro il regime: sei morti e diversi feriti negli scontri. Trump ammonisce il governo Iraniano su […] L'articolo Iran, 6 manifestanti morti negli scontri contro il regime. Trump: “Il mondo vi ...

La rivolta Iraniana che il regime reprime nel sangue - : ... ancora una volta il regime sta mostrando al mondo il suo volto feroce, ma la corda si sta spezzando, questo il regime lo sa, di conseguenza la sua azione di repressione diventa sempre più dura e in ...

Si muove l'Iran. Dopo le proteste di piazza contro il carovita oggi sfilano i pro-regime : Il mondo sta guardando! #iranprotests". Da parte sua la portavoce del dipartimento di Stato americano, Heather Nauert, ha invitato "tutte le nazioni a sostenere pubblicamente il popolo iraniano e le ...

Si muove l'Iran. Dopo le proteste di piazza contro il carovita e gli arresti - oggi sfilano i pro-regime : Rare, ma mai banali, le proteste di piazza in Iran. Per il secondo giorno consecutivo, ieri migliaia di persone hanno sfilato a Teheran e nelle altre grandi città per chiedere un miglioramento della situazione economica e pressione al governo del presidente Hassan Rouhani. Manifestazioni originate sui social network e diventate una forma di protesta contro le rigidità del regime e per la libertà dei prigionieri politici.Le ...

Iran - oggi manifestazione pro-regime : La manifestazione avviene in un clima teso, dopo gli arresti per le proteste di giovedì e venerdì in diverse città del Paese contro il carovita, la situazione politica e il presidente Rohani. "Il ...