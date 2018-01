Iran | ancora scontri in piazza Spari sulla folla | 2 morti a Izeh

: RT @DossierTibet: #Iran : Quarto giorno di proteste contro la teocrazia islamica .Ancora morti,feriti e centinaia di arresti . I "guardiani… - morris0731 : RT @DossierTibet: #Iran : Quarto giorno di proteste contro la teocrazia islamica .Ancora morti,feriti e centinaia di arresti . I "guardiani… - DossierTibet : #Iran : Quarto giorno di proteste contro la teocrazia islamica .Ancora morti,feriti e centinaia di arresti . I "gua… -

(Di lunedì 1 gennaio 2018)in. Proseguono le manifestazioni per le strade del Paese contro il caro vita e contro la politica timida del governo per far fronte ad una disoccupazione giovanile che cresce di settimana in settimana. Altri due manifestanti sono stati uccisi dalla Guardia della Rivoluzione nel sud-ovest nei pressi del piccolo centro di. A riferirlo è stato un membro del Parlamento alle tviane: "La gente di, come in altre città, ha organizzato una protesta contro i problemi economici e sfortunatamente ha portato all'uccisione di due persone e al ferimento di altre". Poi ha avanzato qualche dubbio sull'esatta dinamica di quanto accaduto: "Non sose a sparare la scorsa notte siano stati i manifestanti o la polizia", ha aggiunto.Intanto dopo le tensioni degli ultimi giorni è arrivata un'apertura da parte del ...