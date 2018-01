Iran - ancora scontri in piazza Spari sulla folla : 2 morti a Izeh : ancora scontri in Iran. Proseguono le manifestazioni per le strade del Paese contro il caro vita e contro la politica timida del governo per far fronte ad una disoccupazione giovanile che cresce di settimana in settimana. Altri due manifestanti sono stati uccisi dalla Guardia della Rivoluzione nel sud-ovest nei pressi del piccolo centro di Izeh. A riferirlo è stato un membro del Parlamento alle tv Iraniane: "La gente di Izeh, come in ...