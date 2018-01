Inter | idea Politano | ma c' è concorrenza

Mercato : anno nuovo colpi nuovi - Inter idea Mkhitaryan : Un centrocampista per il Milan, un n.10 per l'Inter, un difensore per Juve e Lazio, un esterno d'attacco per la Roma: a 24 ore dal via ufficiale del Mercato invernale (apre il 3 gennaio), le big della ...

Inter news - idea Cristante : formula alla Gagliardini : E poi: "Buon anno ai cacciatori di sogni di tutto il mondo. Che il 2018 sia eccezionale!". di MANUEL MINGUZZI

Calciomercato - Inter-Deulofeu : l'ultima idea è il prestito lungo : Cominciano a prendere forma gli obiettivi di mercato dell' Inter per il Calciomercato invernale. Uno degli obiettivi del club nerazzurro è Gerard Deulofeu (ex Milan) del Barcellona. Ai balugrana si ...

CALCIOMERCATO Inter/ News - idea Deulofeu : può arrivare in prestito (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: le indiscrezioni, le voci, le novità all'ultimo giorno del 2017 riguardo le trattative che INTERessano la società(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 15:41:00 GMT)

CALCIOMERCATO JUVENTUS / News : Cristante - idea per giugno ma l'Inter è in pressing (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: Bryan Cristante è la nuova idea per il centrocampo, potrebbe essere bloccato in vista della finestra estiva(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 11:25:00 GMT)

Calciomercato Inter - Deulofeu idea per gennaio : il Barcellona potrebbe lasciarlo partire in prestito : Due sconfitte consecutive in campionato e l'eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia nel derby contro il Milan, dopo un avvio di stagione straordinario l'Inter sta accusando un periodo di ...

Inter - idea Yanga-Mbiwa. Sabatini bussa al Lione : affare da 5 milioni : Inter, idea Yanga-Mbiwa. Sabatini bussa al Lione: affare da 5 milioni Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, idea YANGA-MBIWA – A volte ritornano. Nelle ultime ore, infatti, il nome di Mapou Yanga-Mbiwa, difensore francese dell’Olympique Lione, è tornato nella lista di un club italiano per il mercato di gennaio. L’ex-difensore della Roma ...

Inter - pazza idea Pastore : "Mi piacerebbe tornare in Italia" : Milano, 25 dicembre 2017 – Javier Pastore non è più così un sogno irrealizzabile per l'Inter. Lo stesso giocatore argentino, in una Intervista a Mundo D, ha ammesso come il club nerazzurro abbia ...

Inter - idea Emerson : nell’affare Joao Mario? Trattativa complicata : Inter, idea Emerson: nell’affare Joao Mario? Trattativa complicata Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, idea Emerson – I tifosi lo hanno ormai appurato negli scorsi giorni. Il prossimo mercato invernale dell’Inter non vedrà grandissimi investimenti, e sarà autofinaziato. Per Luciano Spalletti, che non ha nascosto l’esigenza di ...

Calciomercato Inter/ News - Deulofeu subito : idea prestito (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie del club nerazzurro: continuano le voci sul possibile scambio tra Joao Mario e Javier Pastore con il Paris Saint German, el Flaco vuole i meneghini.(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 10:12:00 GMT)

Mercato - Inter - via Joao Mario per un big? E spunta l'idea Ciciretti : La proprietà ha ribadito però la politica dell'autofinanziamento a gennaio in attesa di fare conti più precisi nella seconda parte della stagione fra nuovi ricavi (sponsor), potenziali cessioni e l'...

Calciomercato Inter/ News - idea Ciciretti a costo zero (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie del club meneghino: il giornalista Mario Sconcerti commenta le voci sui possibili nuovi acquisti della squadra di Luciano Spalletti per gennaio.(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 09:30:00 GMT)

Higuain : 'Inter - sarà una battaglia. I tifosi del Napoli? Io non cambio idea' : Gonzalo Higuain , attaccante della Juventus, ha parlato a Sky Sport in vista del Derby d'Italia di sabato sera: ' L'Inter? È un avversario ostico, duro e con un grande allenatore che lo sta dimostrando. sarà una battaglia e speriamo di prendere il primato e poi ...