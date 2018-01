Inter | i 4 colpi per la mini-rivoluzione invernale

Calciomercato Inter - ecco i rinforzi per Spalletti : tre colpi da novanta - così l’11 [FOTO] : 1/14 Handanovic (Foto LaPresse/Fabio Ferrari) ...

Calciomercato Inter - ecco i rinforzi per Spalletti : tre colpi da novanta - così l’11 [FOTO] : 1/14 Handanovic (Foto LaPresse/Fabio Ferrari) ...

Calciomercato : è iniziato il countdown. I possibili colpi di Juventus - Inter - Milan - Roma e non solo : ... biancocelesti in semifinale di Coppa Italia con il gol di Lulic (Video) Juventus, Dybala nel mirino del Manchester United Lazio-Fiorentina diretta tv e streaming gratis, Coppa Italia oggi 26/12 ...

Edicola : Bonucci tentato dal City - Inter stop dalla Cina - niente colpi a gennaio : Il Milan e l'entourage del giocatore smentiscono la possibile partenza del numero 19 rossonero a gennaio, ma i contatti ci sono stati e ci saranno, come conferma la Gazzetta dello Sport odierna. ...

Inter - Sabatini : "Colpi a gennaio? Pronti se servisse. Joao Mario ha dei disagi..." : "Siamo molto tranquilli, in totale sintonia con il nostro allenatore. Se dovesse presentarsi la necessità di Intervenire lo faremmo". Intervistato da SkySport , Walter Sabatini non si è tirato ...

Calciomercato Inter - “due colpi in uno” : Ausilio tenta una mossa a sorpresa : Calciomercato Inter – L’Inter necessita di rinforzi, questo oramai è chiaro a tutti. Mister Spalletti è stato chiaro in tal senso ed i suoi messaggi alla società sono stati frequenti ed anche altisonanti nelle ultime settimane. Adesso Sabatini ed Ausilio si sono messi al lavoro alla ricerca di profili Interessanti, le trattative pullulano a centrocampo, ma non solo. All’Inter arriverà di certo un difensore. Si è tanto parlato ...

Calciomercato Inter - due colpi per lo sprint : ... venerdì sera in ritiro all'hotel Melia, e ora resta da vedere se la proprietà, come richiesto già due volte in conferenza stampa dal tecnico, annuncerà al mondo la linea 'autarchica' (difficile che ...

LIVE Juventus-Inter diretta in tempo reale : fine primo tempo! 0-0 partita bloccata. Due occasioni per Mandzukic (che colpisce anche una ... : Luciano Spalletti LIVE Juventus-Inter risultato e cronaca della partita in tempo reale. Buonasera e ben ritrovati cari amici di Supernews! In questo sabato sera vi raccontiamo il big match della ...

Juventus-Inter : sfida a colpi di pro e contro : i possibili scenari del match : Questa volta non c'è una favorita d'obbligo. Questa volta può davvero essere un momento importante (se non decisivo) per la corsa scudetto. Juve-Inter torna derby d'Italia. Juve-Inter conta non solo ...

Calciomercato Inter/ De Notaris : Verdi e Pastore? sarebbero ottimi colpi (esclusiva) : Calciomercato Inter: Intervista esclusiva a Ernesto De Notaris sui prossimi colpi nerazzurri. La dirigenza milanese è a caccia di Verdi e Pastore.(Pubblicato il Wed, 06 Dec 2017 07:22:00 GMT)