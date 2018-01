Inter | gli auspici di Zhang per il 2018 | il post su Instagram

Juventus e Inter su Barella - il ds del Cagliari svela : “Via a gennaio? Ecco le nostre intenzioni” : Nicolò Barella sarà uno dei giocatori più chiacchierati delle prossime sessioni di mercato. Il centrocampista del Cagliari, classe 1997, ha attirato l’attenzione di numerosi club ma in particolare di Juventus e Inter. Il ds dei sardi, Giovanni Rossi, però, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ci ha tenuto a precisare che a gennaio non si muoverà: “La linea della società è quella di crescere, migliorare e di creare sempre un ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 1°gennaio in DIRETTA : Inter pensa a Pastore e Deulofeu - il Real Madrid tenta Hazard - la Juve vuole Emre Can : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata che la redazione di OASport dedica alla sessione invernale del Calciomercato. Ufficialmente la finestra delle trattative si aprirà dal 3 gennaio e sarà tale fino al 31 di questo stesso mese, limite entro il quale i contratti di eventuali nuovi acquisti dovranno essere depositati in Lega Calcio. Ci attende dunque un mese molto intenso in cui grandi e piccole squadre andranno a caccia ...

Calciomercato : il giocatore vuole solo l'Inter - ecco i dettagli Video : Tornato dall'Argentina, dopo la pausa del campionato francese, Javier #pastore vuole cambiare aria: non vuole perdere la possibilita' di giocarsi il Mondiale di Russia 2018 con la sua Nazionale; con Emery trova poco spazio e rischia di perdere il posto tra la lista dei convocati della squadra allenata da Sampaoli. Secondo quanto riportato dell'Equipe, il giocatore avrebbe chiesto alla societa' di essere ceduto ma il club non vuole darlo via in ...

Obiettivo in comune per Bologna - Benevento e Cagliari : occhi in casa Inter : Yann Karamoh ha trovato pochissimo spazio con la maglia dell’Inter in questa prima parte di stagione. Il giovane esterno offensivo arrivato in estate dal Caen potrebbe quindi lasciare il club nerazzurro con la formula del prestito nell’imminente mercato di gennaio. Le pretendenti per il talentino francese non mancano: in Serie A Bologna, Benevento e Cagliari hanno già chiesto informazioni facendo un sondaggio. L’Inter al ...

PAGELLE/ Inter Lazio (0-0) : Ranocchia tra i migliori. I voti della partita (Serie A 19^ giornata) : PAGELLE Inter Lazio: i voti della partita di Serie A per la 19^ giornata. I giudizi su migliori e peggiori a San Siro, le nostre valutazioni per il Fantacalcio(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 08:57:00 GMT)

al Lirico di Cagliari in scena le 'étoiles' Internazionali : Fiero di essere riuscito a convogliare a Cagliari alcuni tra i danzatori di grido del momento, impresa non facile essendo queste superstar richiestissime dai teatri di tutto il mondo, Daniele ...

Inter - Spalletti : "Mercato? No comment. Bene finora - siamo dentro gli obiettivi" : "L'obiettivo è arrivare a una quota di punti importante: bisogna 'fare roba', come si suol dire. Sono contento della prestazione e, in generale, per quanto fatto finora. Io non mi lascio turbare da ...

Inter - Spalletti vede rosa : 'Siamo ancora dentro gli obiettivi' : MILANO - ' Dobbiamo affrontare le partite come abbiamo fatto oggi, rischiando ma con grande convinzione e con la giusta mentalità. L'Inter fino a questo momento ha fatto tanti punti e ha fatto un bel ...

