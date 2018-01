Inghilterra United di autorità contro Rooney Liverpool all ultimo respiro con il Burnley

Infortunio Ibrahimovic - indiscrezione shock dall’ Inghilterra : lo svedese e lo United tremano : Infortunio Ibrahimovic – Nel match pareggiato dal Manchester United con il Southampton, Zlatan Ibrahimovic ha riportato un nuovo problema al ginocchio operato lo scorso aprile. Mourinho al termine della sfida ha parlato di un mese di stop ma l’ indiscrezione che circola in Inghilterra in queste ore è di quelle shock . Lo svedese infatti avrebbe riportato un Infortunio più serio del previsto tanto da mettere a rischio – vista l’età ...

Calciomercato Juventus - voci dall’Inghilterra : “United su Dybala - ecco l’offerta” : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dall’importante successo in chiave scudetto contro la Roma, il distacco dal Napoli che guida la classifica del campionato continua ad essere di un solo punto. In casa bianconera però tiene banco il caso Dybala, qualche panchina di troppo per l’attaccante argentino che non è più insostituibile nelle idee del tecnico Massimiliano Allegri. Dopo un inizio super di stagione, il ...