Incidente tra pullman e minibus in autostrada | muore 19enne - AostaOggi IT

Capodanno tragico - Incidente sull'A5 - muore ragazza : botti e spari - due feriti Video : Un fine d'anno tragico tra incidenti stradali e feriti per i petardi. L'episodio più grave si è verificato al tramonto del 2017 sull'#autostrada A5. Una diciannovenne [Video] in to ai gravi traumi riportati in to ad un tragico impatto verificatosi all'altezza di Chambave. La giovane è praticamente deceduta sul colpo quando mancavano pochi minuti al nuovo anno. La ragazza, originaria di Milano, viaggiava a bordo di un pulmino nove posti con ...

Calabria - 51enne muore in un tragico Incidente stradale Video : Un fine d'anno tragico quello di oggi in #Calabria, un uomo di 51 anni è infatti deceduto poche ore fa a causa di un incidente stradale [Video]. Calabria, muore alla vigilia di Capodanno a causa di un incidente Un uomo di 51 anni nella giornata di oggi 31 dicembre ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un grave sinistro verificatosi nel vibonese, precisamente nella zona industriale di Maierato. Dalle prime informazioni che ci giungono ...

Incidente STRADALE/ Posada - finiscono contro guard rail : 3 ragazzi feriti (oggi - 31 dicembre 2017) : INCIDENTE STRADALE: le ultime notizie di oggi, 31 dicembre 2017, e gli aggiornamenti. Posada, finiscono contro guard rail: 3 ragazzi feriti. Rapallo, centauro in codice rosso(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 11:02:00 GMT)

Incidente in quota - slavina travolge due turisti sui Monti Sibillini : Incidente in alta quota. Due turisti travolti da una slavina sui Monti Sibillini, tra Pintura di Bolognola e Pizzo Tre Vescovi, sono stati estratti dalla neve: sono feriti in modo non grave. Li hanno ...

Incidente STRADALE/ Modena - furgone si ribalta sulla A1 : un morto e due feriti (oggi - 30 dicembre) : INCIDENTE STRADALE, oggi 30 dicembre 2017: Modena, un furgone ribaltatosi sulla A1 e due automobili coinvolte in uno scontro costato un morto e due feriti. Autostrada bloccata.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 12:02:00 GMT)

Incidente stradale/ SP 35 Mizzole Montorio - scontro tra due auto : gravi tre 20enni (oggi 29 dicembre 2017) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 29 dicembre 2017, e gli aggiornamenti. SP 35 Mizzole Montorio, scontro tra due auto: gravi tre 20enni. (Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 12:02:00 GMT)

Bologna : Incidente tra ambulanza e auto - 3 feriti : Bologna Una ambulanza si è scontrata contro un'auto alla periferia di Bologna: il bilancio è di tre persone ferite, fortunatamente in modo non grave. I tre feriti sono i due operatori di pubblica ...

Ennesimo Incidente sulla Strada della Stazione - urgono provvedimenti : Ennesimo incidente Stradale - il sesto, nel giro di due settimane - nella mattinata di giovedì 28 dicembre , lungo la Strada della Stazione, che scende dal centro storico al quartiere ai piedi della ...

Terribile Incidente per la star delle soap : è in fin di vita - morti entrambi i genitori : Tragico incidente d’auto per Jessica Falkholt, attrice della soap opera popolarissima in Australia ‘Home and away’.

Incidente STRADALE/ Villa San Giovanni - pullman si ribalta sull’A2 in Calabria : 15 feriti (oggi 28 dicembre) : INCIDENTE STRADALE, ultime notizie di oggi 28 dicembre 2017: Villa San Giovanni (Reggio Calabria), pullman si ribalta sull'A2 con 15 feriti e traffico bloccato verso la Sicilia(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 12:20:00 GMT)

Incidente STRADALE/ Spoleto - scontro sulla Flaminia : morti due ventenni (oggi - 27 dicembre 2017) : INCIDENTE STRADALE, oggi 27 dicembre 2017: scontro sulla Flaminia tra Spoleto e Foligno. Ad avere la peggio due giovani. A Paderno Dugnano muore un 29enne moldavo.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 11:33:00 GMT)

Tragedia di Santo Stefano a Paderno Dugnano - 29enne muore in un Incidente : Drammatico incidente a Paderno Dugnano, nel Milanese. La Tragedia, come racconta Carmine Ranieri Guarino di MilanoToday, è avvenuta nella serata di Santo Stefano, poco prima delle 23 in via San...

Auto slitta su fondo bagnato : Incidente in autostrada verso Genova : Genova - incidente, attorno alle 17 di oggi, sull'Autostrada A10 tra Savona e Albisola, in direzione Genova. Un'Autovettura, a causa del fondo bagnato, è entrata in collisione con il guard rail. Sono ...