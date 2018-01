Incidente sull' A5 | choc a Canegrate per la morte di Federica | Dolore è un peso

Capodanno tragico - Incidente sull'A5 - muore ragazza : botti e spari - due feriti Video : Un fine d'anno tragico tra incidenti stradali e feriti per i petardi. L'episodio più grave si è verificato al tramonto del 2017 sull'#autostrada A5. Una diciannovenne [Video] in to ai gravi traumi riportati in to ad un tragico impatto verificatosi all'altezza di Chambave. La giovane è praticamente deceduta sul colpo quando mancavano pochi minuti al nuovo anno. La ragazza, originaria di Milano, viaggiava a bordo di un pulmino nove posti con ...

Capodanno tragico - Incidente sull'A5 - muore ragazza : botti e spari - due feriti : Un fine d'anno tragico tra incidenti stradali e feriti per i petardi. L'episodio più grave si è verificato al tramonto del 2017 sull'autostrada A5. Una diciannovenne in seguito ai gravi traumi riportati in seguito ad un tragico impatto verificatosi all'altezza di Chambave. La giovane è praticamente deceduta sul colpo quando mancavano pochi minuti al nuovo anno. La ragazza, originaria di Milano, viaggiava a bordo di un pulmino nove posti con ...

Incidente sulla Comiso Santa Croce : muore ciclista : Incidente stradale oggi sulla Sp 20, la Comiso Santa Croce Camerina. Un ciclista di 43 anni di Vittoria è morto dopo esser stato travolto da un'auto.

Incidente STRADALE/ Modena - furgone si ribalta sulla A1 : un morto e due feriti (oggi - 30 dicembre) : INCIDENTE STRADALE, oggi 30 dicembre 2017: Modena, un furgone ribaltatosi sulla A1 e due automobili coinvolte in uno scontro costato un morto e due feriti. Autostrada bloccata.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 12:02:00 GMT)

Morta una persona in Incidente sulla diramazione di Roma sud : Roma, 29 dic. (askanews) Alle ore 19 circa sulla D19 diramazione di Roma Sud nel tratto compreso tra San Cesareo e l'allacciamento con la A1 Milano-Napoli in direzione della A1 è avvenuto un incidente ...

Michael Schumacher - cosa sappiamo sulle sue condizioni a 4 anni esatti dall'Incidente : Era il 29 dicembre 2013 quando Michael Schumacher fu coinvolto in un incidente sulle nevi di Meribel, in Alta Savoia. Una caduta rovinosa, dopo la quale Schumi trascorse lunghi mesi fra la vita e la morte...

Ennesimo Incidente sulla Strada della Stazione - urgono provvedimenti : Ennesimo incidente Stradale - il sesto, nel giro di due settimane - nella mattinata di giovedì 28 dicembre , lungo la Strada della Stazione, che scende dal centro storico al quartiere ai piedi della ...

Incidente STRADALE/ Villa San Giovanni - pullman si ribalta sull’A2 in Calabria : 15 feriti (oggi 28 dicembre) : INCIDENTE STRADALE, ultime notizie di oggi 28 dicembre 2017: Villa San Giovanni (Reggio Calabria), pullman si ribalta sull'A2 con 15 feriti e traffico bloccato verso la Sicilia(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 12:20:00 GMT)

Incidente sulla Cassia - quattro feriti : quattro feriti e quattro auto completamente distrutte è il bilancio di un Incidente verificatosi a Sutri. L'Incidente è avvenuto sulla Cassia il cui tratto interessato è stato per alcune ore chiuso al ...

Incidente STRADALE/ Spoleto - scontro sulla Flaminia : morti due ventenni (oggi - 27 dicembre 2017) : INCIDENTE STRADALE, oggi 27 dicembre 2017: scontro sulla Flaminia tra Spoleto e Foligno. Ad avere la peggio due giovani. A Paderno Dugnano muore un 29enne moldavo.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 11:33:00 GMT)

Incidenti in Montagna : Incidente con il bob sulla neve - coppia recuperata con l’elicottero : Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio è intervenuto ieri mattina a Campocatino, in provincia di Frosinone, per recuperare una coppia rimasta infortunata durante una discesa sulla neve con un bob. I due non si sono accorti di un dosso di circa un metro d’altezza e, cadendo dopo il salto, hanno riportato due traumi alla schiena. L’uomo, che conduceva il bob, è rimasto ferito anche alla caviglia. Sul posto è subito ...

Incidente mortale sulla A14 - muore una donna 5 i feriti : Teramo - Una donna è morta e cinque persone sono rimaste ferite in un Incidente stradale sull'A14 Bologna-Taranto, tra Val Vibrata e Giulianova, in direzione Pescara. Sembrerebbe che ad entrare in collisione siano state due auto che procedevano nella stessa direzione, l'auto dove si trovava la donna poi deceduta, avrebbe tamponato una Fiat Bravo, che aveva rallentato per un ingorgo trovatosi davanti. A guidare la Giulietta, il ...

Roma - Incidente sulla Termini-Centocelle : auto contro trenino : Scontro tra un auto e un trenino sulla Casilina, all'altezza della zona dei Villini. L'incidente è avvenuto poco dopo le 9. Una macchina si è scontrata con i vagoni della linea Termini-Centocelle. L'...

Un morto e due feriti in Incidente sulla A4 tra Milano e Brescia : Milano, 22 dic. (askanews) Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un incidente tra due auto che si è verificato intorno alle 5 di questa mattina sull'autostrada A4 Milano-Brescia, nel ...