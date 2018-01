Incidente aereo in Costa Rica | 12 morti | di cui 10 turisti americani

Pisa esercitazione Incidente aereo il 25/26 novembre : Vi segnaliamo l’avviso giuntici dalla protezione civile di Pisa, che ci segnala che si svolgerà nella notte tra sabato 25 e domenica 26 novembre l’esercitazione per testare le procedure operative in caso di incidente ad aeromobile attuando sia il Piano Comunale di Protezione Civile sia il Piano interno in caso di incidente elaborato da Enac, […]

Incidente in Inghilterra : collisione elicottero-aereo a Aylesbury - 7 morti : Grave Incidente ad Aylesbury, nel Buckinghamshire, nell’Inghilterra sudorientale: si è verificata una collisione in aria tra un aereo e un elicottero: sarebbero morte 7 persone, secondo quanto riferisce il Mail online. I soccorsi sono sul posto. L'articolo Incidente in Inghilterra: collisione elicottero-aereo a Aylesbury, 7 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidente aereo in Russia - sei morti : un bimbo sopravvive "per miracolo" : E' drammatico il bilancio di un Incidente aereo nell'estremo oriente della Russia. Incidente aereo in Russia Sei persone rimaste uccise mentre un bambino di 4 anni è...

Baseball - muore in un Incidente aereo l'ex stella Halladay : Lutto nel mondo del Baseball, è morto in un incidente aereo l'ex lanciatore della Major League Baseball Roy Halladay. Il campione Mlb, 16 stagioni per lui, con Toronto Blue Jays dal 1998 al 2009, e ...

Incidente aereo a Roma - un biposto cade sui binari dell’alta velocità sulla Salaria : treni bloccati : Il piccolo velivolo stava atterrando nell’aeroporto dell’Urbe, ma è precipitato sulla ferrovia che scorre accanto alla consolare: feriti i due occupanti

