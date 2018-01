In Cina arriva l’app per trovare un bevitore surrogato

Calciomercato Juventus - arriva Emerson? L’indizio che avviCina al colpo : Calciomercato Juventus – Nell’ultima giornata del campionato di Serie A si sono affrontate Juventus e Roma, una partita che ha dato importanti indicazioni per lo scudetto con la vittoria dei bianconeri grazie all’ex Benatia. La gara è servita anche in chiave mercato, in particolar modo si avvicina gennaio e potrebbero andare in porto importanti trattative. In particolar modo in casa Juventus tiene banco la questione legata ad ...

Dalla Cina arriva il primo “clone” di Samsung Galaxy S9 : arrivano Dalla Cina immagini e specifiche del primo clone di Samsung Galaxy S9 con specifiche di tutto rispetto e un prezzo interessante. L'articolo Dalla Cina arriva il primo “clone” di Samsung Galaxy S9 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Calciomercato Lazio - arrivano conferme : si avviCina il clamoroso ritorno : Calciomercato Lazio – Nonostante la sconfitta casalinga contro il Torino che ha portato tante polemiche, la Lazio sta disputando una stagione veramente importante tra campionato ed Europa League. Nel frattempo si pensa al mercato e non solo a quello di gennaio ma si stanno valutando le strategie per la prossima stagione. Si avvicina sempre di più un clamoroso ritorno, si tratta di Lichtsteiner, in scadenza con la Juventus e che non ...

Luca Onestini / Possibile un riavviCinamento a Giulia Latini? Arriva la risposta dell'ex tronista (Verissimo) : Luca Onestini a Verissimo: dopo il Grande Fratello Vip 2, l'ex tronista di Uomini e Donne riprende la sua vita e cerca ancora l'amore... tra le braccia di Ivana? Le ultime news.(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 16:13:00 GMT)

Ringiovanire si può? Arrivano le meraviglie della mediCina rigenerativa : ...il nastro dell'età e ritornare ad una pelle senza rughe quando ne cominciano ad arrivare ? Sembra di entrare in un film di fantascienza dove non solo non si muore più ma addirittura la scienza ha ...

Google come Lsd/ L’importante è sfuggire la realtà : arriva la macchina delle alluCinazioni - ecco come funziona : In una università dell'Inghilterra si è messa a punto una macchina in grado di procurare gli stessi effetti delle droghe psichedeliche al fine di studiare la nostra coscienza(Pubblicato il Mon, 04 Dec 2017 20:27:00 GMT)

Arriva una Superluna da record - la prima e ultima del 2017 : sarà la più grande e più viCina dell’anno - ecco i consigli per osservarla : 1/51 ...

Arriva una Superluna da record - la prima e l’ultima del 2017 : sarà la più grande e più viCina dell’anno - ecco i consigli per osservarla : 1/51 ...

Bike sharing - la Cina ci invade e arriva la prima truffa : Grande successo de Bike sharing ma anche una guerra tra i vari servizi e le bici cinesi low cost. E non manca la prima truffa

Cacciato Montella arriva Gattuso La svolta rossonera benedetta dalla Cina : Atterra l'Aeroplanino di un Milan che non volava più. A scuotere il Diavolo ci deve provare Ringhio. La svolta si consuma all'alba di ieri: il Milan esonera Vincenzo Montella e si affida a Gennaro Gattuso. Lo sfortunato pareggio senza reti con il Torino ha fatto sfociare la riflessione prolungata delle ultime settimane in un vertice subito dopo la gara contro il Toro. Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli hanno rotto gli indugi, ...

Ricerca - arriva il primo robot medico : ha superato l’esame finale in Cina : Diventare un medico non è un’impresa facile in Italia e nel resto del mondo: dopo aver superato il test d’ingresso ci sono anni di studio, tanti esami, e poi la specializzazione. Ma se a provarci fosse un’intelligenza artificiale dai grandi occhi neri e con un sorriso sempre pronto? Xiao Yi, questo il nome della macchina ‘made in China’, è il primo dispositivo al mondo ad aver superato la prova scritta del Chinas ...

Digital Bros cresce e si espande in Cina - arriva una versione orientale di Portal Knights : Il Gruppo Digital Bros annuncia un importante passo che consolida ulteriormente la propria presenza sul mercato cinese con un significativo progetto, primo risultato della partnership stretta tra 505 Games S.p.A. e Duoyi Network Co. Ltd. Da oggi è infatti disponibile la versione PC Premium di Portal Knights localizzata e adattata per il mercato cinese da Duoyi Network, accessibile dagli utenti delle piattaforme Digitali Tencent WeGame e Duoyi ...

DALLA Cina/ Lao Xi : dagli Usa arriva la nuova occasione di Romano Prodi : Le prossime elezioni vedranno nuovamente contrapposti Prodi e Berlusconi, perché il "nuovo" che è apparso nel frattempo si sta sciogliendo al sole. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Mon, 20 Nov 2017 06:00:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Salvini e Grillo, prove di intesa ai danni dell'Italia, di A. FannaRETROSCENA/ Il patto segreto tra Bersani e M5s per affondare Renzi, di M. Maldo

Arriva a Fasano la fabbrica del divertimento. Dal 1° dicembre al 7 gennaio apre "L'offiCina di Babbo Natale" : Ricco anche il programma degli spettacoli, con i migliori cabarettisti del momento, maghi, fachiri, esibizioni di pattinaggio e con un gran finale dedicato ai fuochi pirotecnici a tempo di musica. La ...