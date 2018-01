In arrivo il salasso delle multe Gettito dei Comuni oltre 1 | 7 miliardi

Tra autovelox e accertamenti in arrivo il salasso delle multe : I Comuni hanno già preparato l'ormai consueto "salasso" multe. Ad accorgersene è stata l'agenzia Adnkronos che è andata a spulciarsi i bilanci di previsione 2018, già approvati dai Comuni. E da queste carte emerge chiaramente che le sanzioni previste dal Codice della strada restano una voce di bilancio indispensabile per far tornare i conti. Tanto che, da Firenze a Bologna, passando per la Capitale e per i comuni più ...