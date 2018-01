Il vescovo | ' Non votare è peccato di omissione' E attacca i leader populisti

"PRETE CATTOLICO E GAY"/ Parroco Usa : "non lascio l'abito" - il vescovo 'ti aiuteremo a vivere in verginità' : 'Sono un prete CATTOLICO e sono gay': il Parroco Usa Padre Greg Greiten fa coming out ai suoi parrocchiani, 'non lascio tonaca'. vescovo lo sostiene.

vescovo Bolzano : cittadinanza non divida : 14.36 La proposta di Vienna di una doppia cittadinanza per gli altoatesini di di lingua tedesca è stata criticata dal Vescovo di Bolzano, Muser, durante la messa di Natale al Duomo. "Come cristiano, cittadino e Vescovo", il presule ha esortato: "La discussione in merito alla doppia cittadinanza non divida la nostra società, non apra antiche ferite e pregiudizi e non crei un clima politico e umano avvelenato". "Pronunciamo dunque parole aperte ...

Gli auguri del vescovo Fausto per il Santo Natale : 'Un dono da non rifiutare' : Questa "non accoglienza" è alla radice della rovina insolubile di quelle terre; dove i "suoi", sia chiaro, non sono soltanto gli ebrei di allora; siamo tutti noi, umanità del mondo, pagani e romani ...

Morto il Cardinale Bernard Law/ Caso Spotlight - l'ex arcivescovo di Boston non denunciò i preti pedofili : Morto il Cardinal Bernard Francis Law, ex arcivescovo di Boston e coinvolto nel triste Caso Spotlight per non aver denunciato i preti pedofili.

Caserta - parroco ricattato per video hard. vescovo fu avvertito delle ‘esuberanze’ : “Che dovevo fare? Non siamo la Gestapo” : “Noi non siamo la Gestapo, noi siamo la Chiesa. Che dovevo fare? Mandare gli ispettori?”. Monsignor Angelo Spinillo, Vescovo di Aversa, non ha granché intenzione di ammettere che forse, questa volta, lo scandalo poteva essere evitato. E invece ora a Succivo, meno di 9mila anime in provincia di Caserta, non si parla d’altro. Don Crescenzo Abbate, il parroco della chiesa della Trasfigurazione del Santissimo Salvatore, è sparito da qualche giorno. ...

Sant'Ambrogio - il brillante politico non ancora battezzato acclamato vescovo dal popolo : ... digiuno di teologia e avviato a una brillante carriera politica sulle orme del padre, prefetto romano della Gallia. Già a trent'anni, infatti, Ambrogio si trovava ad essere Console di Milano, città ...

Ricostruzione Amatrice - l'amara considerazione del vescovo di Rieti : "Non vedo l'orizzonte - qui non vanno neanche i telefonini" : I progressi ad Amatrice sono molto lenti, ma soprattutto "manca una linea di orizzonte". l'amara considerazione è del vescovo di Rieti, Domenico Pompili, che in un'intervista al Corriere della Sera non nasconde le preoccupazioni per i disagi enormi che sta vivendo la popolazione che resiste ancora lì."Le macerie con grande lentezza le stanno rimuovendo. E di casette qui ne mancheranno forse il 20%. Ma il problema non è ...

"Gesù è nella mangiatoia - non sul gommone" : vescovo emerito di Bologna contro il presepe pro-migranti : Vecchi: "Il nucleo originale deve essere rispettato". Il sindaco di Castenaso voleva evidenziare il tema dell'accoglienza dei profughi

Bologna - vescovo contro il gommone nel presepe : "La mangiatoia non si tocca" : ... Stefano Sermenghi, che ha allestito in piazza Zapelloni una sacra rappresentazione in cui la raffigurazione tradizionale della Natività veniva rivisitata con riferimenti all'attualità di cronaca. Il ...

Ilva di Taranto - Emiliano risponde all'appello del vescovo : "Ok al dialogo". Ma Calenda non cede : Monsignor Santoro, in un'intervista a Repubblica , aveva invitato le istituzioni a riallacciare il dialogo interrotto dopo il ricorso della Regione. Il...

Il vescovo Non benedice la sede del Pd di Viterbo. Ira di Fioroni : Non finisce qui : Il vescovo non permette la benedizione della sede del circolo cittadino del Pd e scoppia la bufera. È successo a Viterbo, dove il vescovo Lino Fumagalli ha disposto che i parroci non possano dare la loro benedizione alle inaugurazioni delle sedi dei partiti. A incappare nel divieto è stato il Pd, che stava aprendo il suo nuovo circolo cittadino e non ha trovato un parroco disponibile. "È una cosa che non ha precedenti nella storia delle ...