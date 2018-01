Il Trono di Spade | Il Principe che fu promesso è un dono agli Estranei?

"Il Trono di spade" è la serie tv più piratata dell'anno : "Il Trono di spade" è la serie televisiva più piratata del 2017. A diffondere i dati della classifica dei download illegali è, come ogni anno TorrentFreak, un blog attivo dal 12 novembre 2005 che...

Ricerca : ricreato in laboratorio il mondo de “Il Trono di Spade” : In una pubblicazione scientifica firmata scherzosamente dai Ricercatori con lo pseudonimo “Samwell Tarly”, uno dei personaggi del fantasy “Cronache del ghiaccio e del fuoco” di George R. R. Martin, è stato ricreato il mondo de “Il Trono di spade“, grazie ad un modello climatico che riproduce le stagioni anomale della saga: è stato studiato come il meteo influisce sull’evoluzione della trama, e simulato ...

Il Trono di Spade : importanti aggiornamenti sull'ottava stagione Video : Anche se per la messa in onda dell'ottava ed ultima stagione de #Il Trono di Spade dovremo attendere poco più di un anno, alcuni dettagli - come la suddivisione degli episodi tra i vari registi – iniziano a prendere forma. Il Trono di Spade: ecco come verranno suddivisi gli episodi dell'ottava stagione Fabian Wagner è stato il direttore della fotografia in diversi episodi della serie televisiva dalla HBO, tra cui Le leggi degli dei e uomini ...

Il Trono di Spade 8 : una star dichiara che ogni episodio sarà monumentale : Il Trono di Spade 8, la stagione finale della serie televisiva della Hbo, sta iniziando a prendere forma: i registi sono già stati annunciati ed i maggiori set sono stati ricostruiti. La Grande Guerra sta per arrivare.Con un budget altissimo, di circa 15 milioni di dollari ad episodio, speriamo di vedere almeno uno dei metalupi in azione. Ma, anche se gli showrunner hanno annunciato che il tempo di durata di ciascun episodio sarà ...

Il Trono di Spade : ecco perché questa montagna è importante nella Grande Guerra : La montagna a forma di punta di freccia che possiamo vedere nell'episodio 7x06 del il Trono di Spade, è lo stessa che il Mastino ha visto nelle fiamme durante il primo episodio. Pochi però si sono accorti che si tratta della stessa montagna che possiamo vedere come sfondo durante il flashback della sesta stagione, in cui viene mostrata la creazione degli Estranei da parte dei Figli della Foresta. perché il Re della Notte vaga per questa ...

Il Trono di Spade 7x04 - "The Spoils of War" - trailer e riassunto - 2° parte : Prosegue il riassunto del quarto episodio della settima stagione del Il Trono di Spade, la serie televisiva della HBO tratta dai romanzi "Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco". Potete leggere la prima parte in cliccando qui.Intanto a Grande Inverno Arya sfida Brienne, che si sta allenando con Pod. Quest'ultimo non si capisce cosa gli sia successo, ha un faccione enorme. Arya inzia a combattere con la classica tecnica Bravosiana che gli ...

Il Trono di Spade 7x04 - "The Spoils of War" - trailer e riassunto - 1° parte : L'episodio 7x04 del Il Trono di Spade, dal titolo "Spoil of War" inizia con Jamie che parla con Bronn in merito al bottino preso da Alto Giardino. Non a caso l'episodio si intitola "Bottini di Guerra". Bronn vuole un castello dei terreni e dei soldi. La sua storyline, da quando è passato a servire i Lannister non mi sembra più molto importante, non ha uno scopo e, se non accade qualcosa di inaspettato, temo che presto dovremo dirgli ...

"Il Trono di Spade" - confermato larrivo dellultima stagione nel 2019 : L'ottava stagione, per lei, sarà maggiormente una lotta piena di passione per se stessa, piuttosto che una situazione politica e basata sulla capacità di manipolare gli altri".

George R.R. Martin : dopo Il Trono di Spade arriva in tv Nightflyers. E si gira ancora in Irlanda : Il suo ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco hanno dato vita a una delle serie tv più importanti degli ultimi anni, ovvero Il trono di Spade e prima, aveva firmato più di una sceneggiatura per La Bella e la Bestia e Ai Confini della realtà. Non stupisce quindi che George R.R. Martin sia sempre particolarmente richiesto dal piccolo schermo. Ora tocca alla novella Nighflyers (vincitrice di un premio Locus nel 1981) trasformarsi in una ...

Il Trono di Spade : qualcosa di terribile accadrà a Tyrion Video : L'ottava stagione de #Il Trono di Spade è ancora molto lontana, ma questo non impedisce ai fans di teorizzare su cosa accadra' ai loro amati personaggi. Ed a proposito di personaggi amati, Tyrion Lannister spesso viene spesso menzionato per primo, nonostante il fatto che nelle ultime due stagioni non abbia fatto molto, oltre a consigliare Daenerys e fare battute scherzose. Ecco perché non c'è alcun dubbio che nella prossima stagione avra' un ...

