Il sistema operativo più diffuso al mondo è …

Il sistema operativo più diffuso al mondo? Android ovviamente - ma non in Italia : Secondo StatCounter Android è il sistema operativo più utilizzato al mondo, anche se in Italia le cose vanno ancora in maniera molto diversa. L'articolo Il sistema operativo più diffuso al mondo? Android ovviamente, ma non in Italia è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Anticipazioni Samsung Galaxy S9 - quale sarà il sistema operativo? : Ci avviciniamo al lancio del nuovo Samsung Galaxy S9 e ovviamente iniziano a trapelare tante voci a riguardo, sulle possibili caratteristiche tecniche, sul design e anche sull'estetica. Segnale di come sia un dispositivo davvero tanto atteso, soprattutto dagli "androidiani" che vorrebbero vedere una "reazione" dai competitor di Apple, vero e proprio protagonista del mercato degli smartphone in questo fine 2017. Di recente, a proposito di ...

Anticipazioni Galaxy S9 - possibile novità riguardante il sistema operativo? : Finalmente Samsung. Le fonti principali sulla tecnologia ed in particolare sugli smartphone iniziano a parlare notevolmente del possibile nuovo arrivo del Samsung Galaxy S9, con produzione degli schermi anticipata già a dicembre 2017. Una notizia piacevole soprattutto per gli amanti di Android, che aspettavano una reazione dei competitor di Apple, che con l'iPhone X sta avendo un successo incredibile, sia dal punto di vista mediatico che ...

Pokémon GO non funzionerà più dal 20 novembre per alcuni giocatori : limite vecchio sistema operativo : Occhio alla data del 20 novembre perché il prossimo lunedì alcuni giocatori di Pokémon GO con a disposizione un vecchio device con sistema operativo non aggiornato avranno un’amara sorpresa e non potranno accedere più al titolo. Mi riferisco in particolare a chi possiede un vecchio iPhone con un firmware abbastanza vecchio come iOS 8. Niantic attraverso la sua pagina di supporto ha fatto sapere, in queste ore, di aver deciso di abbandonare ...

iOS 11 - 15 trucchi per usare meglio il nuovo sistema operativo per iPhone : iOS 11, la nuova versione del sistema operativo di Apple per iPhone, iPad e iPod Touch (l’ultimo mp3 player di Cupertino rimasto in vita) è arrivata a metà settembre. Da pochi giorni, invece, è stata rilasciata la 11.1 col suo carico di novità per la sicurezza, per esempio contro la compromissione del collegamento Wi-Fi fra router e dispositivo, e oltre 70 nuove emoji (finalmente!). Già si parla di anticipazioni per 11.2, rilasciata in Beta agli ...

Buon compleanno Windows : la storia del sistema operativo Microsoft - : Il 10 novembre 1983, Bill Gates svela al mondo il prodotto che renderà grande il suo gruppo. Passeranno ancora due anni prima della sua commercializzazione

Buon compleanno Android - come è cambiato il sistema operativo Google : La crescita del sistema operativo mobile di Google è stata impetuosa e in breve tempo è diventato il punto di riferimento per decine di aziende del mondo dell'hi-tech che producono smartphone. Se il ...

Android compie 10 anni : è il decimo anniversario del sistema operativo di Google : Era il 5 novembre 2007, quando #Google rilasciava la prima versione beta di #Android: 10 anni fa nasceva ufficialmente il sistema operativo dedicato ai dispositivi mobili più diffuso al mondo con oltre due miliardi d’installazioni. Presente su circa l’82% degli smartphone e il 66% dei tablet, la piattaforma s’appresta a essere aggiornata a Oreo [VIDEO]. Nel corso del tempo, Android è approdato agli smartwatch e ad altre soluzioni integrate per ...

Disastro Google - venduti Pixel 2 XL senza sistema operativo : Nelle ultime ore la notizia che Google ha venduto alcuni Pixel 2 XL senza sistema operativo sta facendo il giro del mondo. Forse da oggi la modifica all'emoji dell'hamburger non sarà più la priorità del colosso di Mountain View, trovato in fallo sulla componente più importante del telefono. senza Os a bordo infatti il telefono è completamente inutilizzabile, almeno per gli utenti "normali". Per quelli più "avanzati" invece, risulterà essere ...

Google - Android festeggia dieci anni : è il sistema operativo più diffuso del mondo : È il sistema operativo 'mobile' più diffuso al mondo e a tenergli testa ormai è soltanto iOS di Apple con una sfida ormai spostata sui mercati emergenti. Android è su quasi l'82% degli smartphone del ...

Portatile senza sistema operativo : quale comprare : Molte volte, comprare un Portatile senza sistema operativo può rivelarsi un vero affare. Questo tipo di PC possiede un costo molto basso rispetto agli altri modelli muniti di sistema operativo. Inoltre abbiamo la possibilità di installare qualsiasi SO vogliamo, che sia Windows, Linux etc. Tuttavia, è presente sul mercato una grande quantità portatili senza sistema operativo. Se siete interessati all’acquisto di un notebook di questo tipo, ...